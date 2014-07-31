Горожан ждут на фестивале по картингу и мотоспорту

Как сообщают в городском департаменте по спорту и молодежной политике, юные картингисты выступят в трех категориях. В группе «микро» задействованы дети в возрасте от 5 до 8 лет, только начинающие постигать мастерство управление спорткаром. Группу «мини» представят не по годам опытные водители в возрасте 9–12 лет. Самые старшие гонщики в возрасте от 10 до 13 лет продемонстрируют искусство вождения прокатно-учебных картов. Также по демонстрационной трассе прокатятся мотоциклисты.