Дома Тюмени остались без света из-за повреждений на сетях

В последнее время диспетчерскую службу ОАО «СУЭНКО» штурмуют заявками о нарушениях на линиях. С 19 по 25 июля 2014 года в диспетчерскую поступило 125 заявок от потребителей, большинство из них связаны с технологическими нарушениями на линиях 0,4 кВ. За аналогичный период на линиях 10 кВ энергетики зафиксировали 33 отключения. А 21 июля, когда лил непрерывный дождь и бушевал ветер, в СУЭНКО была перегружена телефонная линия — за день полсотни заявок от потребителей.