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Дома Тюмени остались без света из-за повреждений на сетях

31 июля 2014, 15:09
Дождливая и ветреная погода, устоявшаяся в Тюмени, создает трудности местным энергетикам. Из-за повреждений на линиях электропередачи нарушается электроснабжение потребителей Тюмени. В основном, без света остаются жители частных домов областного центра.

В последнее время диспетчерскую службу ОАО «СУЭНКО» штурмуют заявками о нарушениях на линиях. С 19 по 25 июля 2014 года в диспетчерскую поступило 125 заявок от потребителей, большинство из них связаны с технологическими нарушениями на линиях 0,4 кВ. За аналогичный период на линиях 10 кВ энергетики зафиксировали 33 отключения. А 21 июля, когда лил непрерывный дождь и бушевал ветер, в СУЭНКО была перегружена телефонная линия — за день полсотни заявок от потребителей.

«Было зафиксировано несколько обрывов на линиях электропередачи СУЭНКО и на ЛЭП сторонних организаций. Ряд отключений произошел из-за срабатывания устройств релейной защиты. Наиболее распространенные причины отключений, обусловленных плохой погодой — повреждения воздушных линий. Шквалистый ветер ломает ветки и рушит деревья, которые падают на ЛЭП. В основном повреждения на сетях произошли в районах частной застройки в областном центре», — прокомментировали в пресс-службе СУЭНКО.

Бригады ОДС СУЭНКО устраняют аварии в среднем за 5–6 часов. Кроме того, на скорость работы влияет ситуация на дорогах, в пробках равны все. Припаркованные около трансформаторных подстанций и распределительных пунктов автомобили также затрудняют проезд оперативных бригад для устранения нарушений.

Энергетики напоминают: «Если вы обнаружили оборванный кабель или провод не приближайтесь к нему и не трогайте. Тоже самое касается трансформаторных подстанций и других энергообъектов — ни в коем случае нельзя самостоятельно пытаться устранить неполадку или вмешиваться в их работу».

В случае нарушения электроснабжения, обнаружения оборванных проводов или других неполадок необходимо звонить в диспетчерскую службу ОАО «СУЭНКО»:

г. Тюмень: +7 (3452) 41-44-30

г. Ялуторовск: +7 (34535) 2-53-99

г. Заводоуковск: +7 (34542) 6-08-08

г. Тобольск: +7 (3456) 22-21-32

г. Ишим: +7 (34551) 7-14-80

#Новости#СУЭНКО#Коммунальные аварии#Электроэнергия#Женя#Общество
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