nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

День железнодорожника в Тюмени отметят с размахом

31 июля 2014, 17:52
День железнодорожника отпразднуют в Тюмени 1 августа работники этой сферы, которых в нашем регионе немало — более 10 тысяч человек.
Сюжет
Тюмень

Большой праздник развернется сразу на нескольких площадках. На стадионе «Локомотив» состоится товарищеский матч по футболу между сборными командами ветеранов «РЖД» и города Тюмени, соревнования по пляжному волейболу, гиревому спорту, армрестлингу, веселые старты «Папа, мама, я — спортивная семья».

На площади перед дворцом культуры «Железнодорожник» будут организованы творческие мастер-классы, также желающие смогут поучаствовать в моментальной фотосессии и отчеканить на память монету с логотипом ОАО «РЖД».

Для ветеранов подготовлена специальная программа с чаепитием и концертом народного хора русской песни. Отдельные поздравления будут звучать в этот день в адрес представителей Тюменской детской железной дороги, которая 3 августа отмечает 45-летие со дня создания. Завершающим аккордом праздника станет награждение лучших работников железной дороги и большой концерт, сообщает пресс-служба СвЖД.

В торжествах примут участие начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов и временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Якушев, представители органов власти и крупнейших предприятий-грузоотправителей. Также приглашены ветераны отрасли и юные учащиеся детской железной дороги.

#Новости#Праздники#Тюмень#Железная дорога#Ирина#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25