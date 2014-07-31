День железнодорожника в Тюмени отметят с размахом

Большой праздник развернется сразу на нескольких площадках. На стадионе «Локомотив» состоится товарищеский матч по футболу между сборными командами ветеранов «РЖД» и города Тюмени, соревнования по пляжному волейболу, гиревому спорту, армрестлингу, веселые старты «Папа, мама, я — спортивная семья».
На площади перед дворцом культуры «Железнодорожник» будут организованы творческие мастер-классы, также желающие смогут поучаствовать в моментальной фотосессии и отчеканить на память монету с логотипом ОАО «РЖД».
Для ветеранов подготовлена специальная программа с чаепитием и концертом народного хора русской песни. Отдельные поздравления будут звучать в этот день в адрес представителей Тюменской детской железной дороги, которая 3 августа отмечает 45-летие со дня создания. Завершающим аккордом праздника станет награждение лучших работников железной дороги и большой концерт, сообщает пресс-служба СвЖД.
В торжествах примут участие начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов и временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Якушев, представители органов власти и крупнейших предприятий-грузоотправителей. Также приглашены ветераны отрасли и юные учащиеся детской железной дороги.