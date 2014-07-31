День железнодорожника в Тюмени отметят с размахом

Для ветеранов подготовлена специальная программа с чаепитием и концертом народного хора русской песни. Отдельные поздравления будут звучать в этот день в адрес представителей Тюменской детской железной дороги, которая 3 августа отмечает 45-летие со дня создания. Завершающим аккордом праздника станет награждение лучших работников железной дороги и большой концерт, сообщает пресс-служба СвЖД.