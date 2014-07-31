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Автобусы № 57 меняют маршрут

31 июля 2014, 14:11
С 9 августа маршрут № 57 изменит схему движения в районе развязки по улице Мельникайте.
Сюжет
Тюмень

В направлении Московского тракта автобусы будут выезжать с улицы Широтной на улицу Мельникайте через Проезд 9 мая и улицу Валерии Гнаровской и следовать в сторону объездной дороги по новому путепроводу, минуя улицы Салехардскую и Самарцева.

На этом участке пути в схеме появятся остановки «Поликлиника № 14», «Центр Дзюдо», «ул. В. Гнаровской» и «ул. Революции». Остановочные пункты «Школа № 83», «ул. Самарцева» исключаются.

Подробности по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-300-1924.

Схему движения можно скачать здесь.

#Новости#Тюмень#Автобусы#Транспорт#Olga#Общество
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