Автобусы № 57 меняют маршрут

В направлении Московского тракта автобусы будут выезжать с улицы Широтной на улицу Мельникайте через Проезд 9 мая и улицу Валерии Гнаровской и следовать в сторону объездной дороги по новому путепроводу, минуя улицы Салехардскую и Самарцева.