Автобусы № 57 меняют маршрут

В направлении Московского тракта автобусы будут выезжать с улицы Широтной на улицу Мельникайте через Проезд 9 мая и улицу Валерии Гнаровской и следовать в сторону объездной дороги по новому путепроводу, минуя улицы Салехардскую и Самарцева.
На этом участке пути в схеме появятся остановки «Поликлиника № 14», «Центр Дзюдо», «ул. В. Гнаровской» и «ул. Революции». Остановочные пункты «Школа № 83», «ул. Самарцева» исключаются.
Подробности по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-300-1924.