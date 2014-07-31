А было ли преступление?

Тюменка с ником Елена 7 написала на форуме интернет-портала Nashgorod.ru том, что стала свидетельницей преступления. По ее словам, на улице Профсоюзной избили и, возможно, похитили девушку.
Сообщение, начинающееся словами «Похищение девушки», тюменка оставила на форуме в ночь на 29 июля. Она сообщила, что с 22.00 до полуночи на улице Профсоюзной напротив магазина «Магнит» произошла драка.
«Я вызвала полицию. Четверо мужчин долго пинали ногами жертву, которая вскрикивала хриплым юношеским голосом, а потом вскочила и бросилась в сторону улицы Республики. Обидчики разбежались. Но один, худой в черной кожаной куртке, бросился вслед, долго ее удерживал и, наконец, привел на остановку „Даудельная“, где они мирно разговаривали, постепенно переходя на крики. Потом жертва (оказалось, что это девушка в черном с белым пакетом) с хриплыми криками „Помогите кто-нибудь! Ничего тебе делать не буду!“ несколько раз пыталась убегать, но ее мощными ударами в голову, которые были слышны даже в доме напротив, уложил на скамейку остановки. Потом мужчина позвонил куда-то. На пустырь по улице Даудельной за зеленым забором тихо подъехал огромный белый седан, вроде бы „Мерс“. Пока я одевалась, фигуры с остановки исчезли в сторону пролома в заборе, машина тихо уехала в сторону „Гудвина“. Полицию так и не дождалась. Не сплю уже третий час, все думаю, что это чья-то дочь, сестра. Что делать в таких случаях — ума не приложу», — написала Елена 7.
Редакция Nashgorod.ru попросила сотрудников полиции прокомментировать сообщение тюменки. В пресс-службе УМВД по г. Тюмени подтвердили, что экипаж группы немедленного реагирования отдела полиции № 4 выезжал в тот район по факту обращения о драке, в которой избивают человека.
«В ходе отработки указанного района каких-либо подозрительных лиц обнаружено не было. Для выяснения информации сотрудники полиции обращались по тому номеру, который указала гражданка, звонившая на телефон 02. Там ответили, что никаких заявлений не делали», — отметила пресс-секретарь городского управления МВД, добавив, что заявлений по факту похищения или избиения в дальнейшем также не поступало.
Если вы, как и Елена 7, стали свидетелем данного происшествия, свяжитесь с сотрудниками полиции по телефону 02 или 291–600.