А было ли преступление?

«Я вызвала полицию. Четверо мужчин долго пинали ногами жертву, которая вскрикивала хриплым юношеским голосом, а потом вскочила и бросилась в сторону улицы Республики. Обидчики разбежались. Но один, худой в черной кожаной куртке, бросился вслед, долго ее удерживал и, наконец, привел на остановку „Даудельная“, где они мирно разговаривали, постепенно переходя на крики. Потом жертва (оказалось, что это девушка в черном с белым пакетом) с хриплыми криками „Помогите кто-нибудь! Ничего тебе делать не буду!“ несколько раз пыталась убегать, но ее мощными ударами в голову, которые были слышны даже в доме напротив, уложил на скамейку остановки. Потом мужчина позвонил куда-то. На пустырь по улице Даудельной за зеленым забором тихо подъехал огромный белый седан, вроде бы „Мерс“. Пока я одевалась, фигуры с остановки исчезли в сторону пролома в заборе, машина тихо уехала в сторону „Гудвина“. Полицию так и не дождалась. Не сплю уже третий час, все думаю, что это чья-то дочь, сестра. Что делать в таких случаях — ума не приложу», — написала Елена 7.