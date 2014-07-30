Второй маршрут — полгода на линии

«Примечательно, что появление новых маршрутов — результат анализа предложений, поступающих от пассажиров. По бесплатному телефону „горячей линии“ 8-800-300-19-24, через официальный сайт МКУ „Тюменьгортранс“ и в социальных сетях мы получаем порядка 200 тысяч отзывов о работе городского транспорта в год. Эта информация, наряду с другими данными, помогает нам оценивать потребность города в новых маршрутах и направлениях», — говорит заместитель директора МКУ «Тюменьгортранс» Дмитрий Новоселов.