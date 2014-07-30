Второй маршрут — полгода на линии

Как рассказали в пресс-службе «Тюменьгортранса», за шесть месяцев работы «двойка», соединяющая восточную часть города с Червишевским, Московским трактами и районом Дома обороны, зарекомендовала себя как один из самых стабильных городских маршрутов. Кроме того, маршрут № 2 сделал доступными для пассажиров общественного транспорта точки притяжения вдоль объездной дороги.
Проведенное специалистами МКУ «Тюменьгортранс» обследование пассажиропотока показало, что за день каждый автобус маршрута № 2 перевозит до 560 человек. Маршрут продолжает получать благодарности от горожан.
«Двойка» стала первой в череде открытия новых маршрутов. В июле 2014 года для жителей микрорайонов восточной части Тюмени начал работать маршрут № 42 «Центральный рынок — ул. Таллинская».
Чуть раньше открылись маршруты № 40 «Березняковский — з-д «Нефтемаш» и № 24 «Тарманы — з-д «Нефтемаш», связывающие центр города с его заречной частью.
«Примечательно, что появление новых маршрутов — результат анализа предложений, поступающих от пассажиров. По бесплатному телефону „горячей линии“ 8-800-300-19-24, через официальный сайт МКУ „Тюменьгортранс“ и в социальных сетях мы получаем порядка 200 тысяч отзывов о работе городского транспорта в год. Эта информация, наряду с другими данными, помогает нам оценивать потребность города в новых маршрутах и направлениях», — говорит заместитель директора МКУ «Тюменьгортранс» Дмитрий Новоселов.