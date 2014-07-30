В Тюмени граждан с Украины встречали психологи

Колонна, которая направилась в пункт временного размещения (Упоровский район), сопровождалась инспекторами ДПС. В каждом автобусе находились психологи МЧС, сотрудники департамента социальной защиты . Кроме того, на экстренный случай в колонне шел автомобиль «Скорой помощи». На все время движения колонны, прибывшие граждане, были обеспечены питанием, водой и теплыми одеялами.
По прибытию в пункт временного размещения было организовано питание в стационарной столовой. Далее, с жителями Украины будут работать представители сотрудники департамента социальной защиты, психологи Главного управления МЧС России по Тюменской области, специалисты миграционной службы, медики и сотрудники полиции. В пункте временного размещения для прибывших граждан подготовили все необходимое. Для самых маленьких есть запас детских смесей, памперсов и других необходимых предметов.
«Тюменская область, как и другие субъекты Российской Федерации, принимает людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и мы готовы оказать им всю необходимую помощь. Для организации приема граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и дальнейшего их обустройства создан оперативный штаб, в который вошли представители регионального правительства, Главного управления МЧС России по Тюменской области, департаментов здравоохранения, труда и занятости населения, социального развития, управления внутренних дел, федеральной миграционной службы, работники системы образования и службы занятости, других организаций. Проведена большая подготовительная и организационная работа. В пункте временного размещения подготовлено все необходимое, в том числе и для самых маленьких граждан. На месте, представители штаба проделают большую работу, чтобы прибывшие на Тюменскую землю граждане смогли как можно быстрее адаптироваться и социализироваться. С детьми будут работать сотрудники системы образования», — сказала заместитель руководителя оперативного штаба по приему и размещению граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик.
Она также добавила, на сегодняшний день создана база данных по работодателям, готовым предоставить рабочие места и жилье. Работники службы занятости ознакомят всех прибывших граждан с этими данными в индивидуальном порядке.
«Все прибывшие граждане размещены в пункте временного размещения, где подготовлено все необходимое для жизнедеятельности. Организовано горячее питание, для самых маленьких подготовлены детские кроватки, все обеспечены предметами личной гигиены. Уже в ближайшие дни с людьми, вынужденно покинувшими свои дома, начнут работать сотрудники УФМС по Тюменской области. Продолжат свою работу и наши психологи. К каждому человеку должен быть индивидуальный, и в то же время комплексный подход», — отметил начальник ГУ МЧС России по Тюменской области Юрий Алехин.