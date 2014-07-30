В Тюмени граждан с Украины встречали психологи

«Тюменская область, как и другие субъекты Российской Федерации, принимает людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и мы готовы оказать им всю необходимую помощь. Для организации приема граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и дальнейшего их обустройства создан оперативный штаб, в который вошли представители регионального правительства, Главного управления МЧС России по Тюменской области, департаментов здравоохранения, труда и занятости населения, социального развития, управления внутренних дел, федеральной миграционной службы, работники системы образования и службы занятости, других организаций. Проведена большая подготовительная и организационная работа. В пункте временного размещения подготовлено все необходимое, в том числе и для самых маленьких граждан. На месте, представители штаба проделают большую работу, чтобы прибывшие на Тюменскую землю граждане смогли как можно быстрее адаптироваться и социализироваться. С детьми будут работать сотрудники системы образования», — сказала заместитель руководителя оперативного штаба по приему и размещению граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик.