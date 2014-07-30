В массовой аварии на Пермяковском мосту пострадали 6 человек

Как сообщает УГИБДД региона, три человека погибли в дорожной аварии, произошедшей сегодня в час ночи на 431 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander из города Березовский Свердловской области превысил безопасную скорость движения, вследствие чего автомобиль потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где произошло его столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем MAN. В результате происшествия погибли 64-летний водитель автомобиля Mitsubishi и его пассажиры, 31-летний мужчина и женщина, личность которой устанавливается. Водитель грузовика не пострадал.