В массовой аварии на Пермяковском мосту пострадали 6 человек

Как сообщает УГИБДД региона, три человека погибли в дорожной аварии, произошедшей сегодня в час ночи на 431 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander из города Березовский Свердловской области превысил безопасную скорость движения, вследствие чего автомобиль потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где произошло его столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем MAN. В результате происшествия погибли 64-летний водитель автомобиля Mitsubishi и его пассажиры, 31-летний мужчина и женщина, личность которой устанавливается. Водитель грузовика не пострадал.
Шесть человек пострадали в столкновении пяти автомобилей, произошедшем около половины десятого вечера на путепроводе улицы Пермякова областного центра. По предварительным данным, спровоцировал аварию 35-летний водитель автомобиля Cadillac, находившийся в состоянии опьянения. В результате происшествия Cadillac столкнулся с автомобилями Chevrolet Lacetti, Volkswagen, KIA ceed и Renault Fluence. В результате столкновения ушибы головы и лица получили 23-летний водитель Chevrolet, 20-летний водитель и 19-летняя пассажирка Volkswagen, 29-летний водитель и 26-летняя пассажирка KIA, а также 4-летний ребенок, находившийся в этом автомобиле.
8-летний велосипедист сбит автомобилем Hyundai Accent в 9 часов вечера на улице Таллинской областного центра. По предварительным данным, водитель автомобиля не заметил ребенка, когда тот переезжал проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия мальчик отделался ссадинами и ушибами.
Не так повезло взрослому велосипедисту, которого сбил автомобиль KIA Rio на 55 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск около 11 часов вечера. 53-летний мужчина получил переломы лодыжек обеих ног. Водитель автомобиля бросил пострадавшего на трассе, и сообщил о происшествии в ГИБДД, уже въехав в областной центр. При этом мужчина заявил, что велосипедист сломал его автомобилю боковое зеркало.
21-летнюю девушку, ехавшую на велосипеде, сбила «Лада» 14-й модели в поселке Сорокино. По предварительным данным, водитель автомобиля не выдержал боковой интервал и зацепил велосипедистку. В результате происшествия девушка получила перелом кисти руки.
В городе Ишиме на улице Советской нетрезвый водитель «Лады» девятой модели не справился с управлением, вследствие чего «девятка» въехала в бордюр и съехала в кювет. 48-летний мужчина, находившийся за рулем, получил черепно-мозговую травму.
Еще одно происшествие зарегистрировано на проспекте Дзираева города Тобольска, где накануне в столкновении «Жигулей» и «Мерседеса» погиб водитель отечественного автомобиля. Вчера около девяти часов вечера здесь столкнулись автомобили Toyota Camry и Mazda 3. Причиной происшествия, по предварительным данным, стало превышение скорости, допущенное водителем «Тойоты». Автомобиль зацепил бордюр, после чего его откинуло на «Мазду». В результате происшествия травму грудной клетки получил 28-летний водитель «Мазды», автомобиль которого после столкновения с «Тойотой» въехал в столб.
Фото Госавтоинспекции Тюменской области и Дениса Сычева