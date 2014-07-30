Учебники без электронной версии исключат из федерального перечня

С 1 января 2015 года все школьные учебники в России должны будут иметь электронную версию. Это условие станет обязательным для включения в федеральный перечень учебников. Школы РФ имеют право использовать в учебном процессе только учебники из этого перечня. Об этом пишет «РИА Новости». П
о словам Сергоманова, наличие электронной версии будет обязательным не только для новых учебников, которые будут подавать издательства для включения в федеральный перечень, но и для тех, которые уже в этом перечне находятся.
«Если электронная версия не появится, учебник будет исключен из федерального перечня», — сказал представитель Минобрнауки.
Фото: shzakl.luga.ru