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Учебники без электронной версии исключат из федерального перечня

30 июля 2014, 09:10
Школьные учебники, для которых до 1 января 2015 года не будет разработана электронная версия, исключат из федерального перечня, заявил замдиректора Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ Павел Сергоманов.
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Тюмень

С 1 января 2015 года все школьные учебники в России должны будут иметь электронную версию. Это условие станет обязательным для включения в федеральный перечень учебников. Школы РФ имеют право использовать в учебном процессе только учебники из этого перечня. Об этом пишет «РИА Новости». П

о словам Сергоманова, наличие электронной версии будет обязательным не только для новых учебников, которые будут подавать издательства для включения в федеральный перечень, но и для тех, которые уже в этом перечне находятся.

«Если электронная версия не появится, учебник будет исключен из федерального перечня», — сказал представитель Минобрнауки.

Фото: shzakl.luga.ru

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