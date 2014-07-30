Цены на бензин за месяц выросли на 5,5%

Удорожание бензина зафиксировано в 17 субъектах Российской Федерации, от 1,0% в Астраханской области до 10,3% в Красноярском крае.
Как сообщает портал AutoNews.ru со ссылкой на «Известия», рост цен на оптовом рынке потянул за собой и розничные цены. В пятницу, 25 июля, «Центрнефтепродукт» повысил розничные цены на бензины в Москве на 20 копеек за литр. После поднятия стоимости, цена бензина «Премиум-95» перешла барьер в 35 рублей, достигнув 35,22 рубля за литр.
В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что проверят полученные от нефтяных компаний обоснования поднятия цен и примут решение о введении санкций за рост цен, который уже превысил годовые прогнозы.
Эксперты связывают рост цен с дефицитом топлива по рынку в целом. Ремонт ряда российских НПЗ совпал с ремонтом нескольких крупных белорусских НПЗ, которые также поставляют бензины на российский рынок.