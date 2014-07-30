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Цены на бензин за месяц выросли на 5,5%

30 июля 2014, 15:44
Оптовые цены на бензин начали резко расти в июне. По данным «Росстата», за месяц стоимость топлива на биржевом рынке выросла на 5,5%.

Удорожание бензина зафиксировано в 17 субъектах Российской Федерации, от 1,0% в Астраханской области до 10,3% в Красноярском крае.

Как сообщает портал AutoNews.ru со ссылкой на «Известия», рост цен на оптовом рынке потянул за собой и розничные цены. В пятницу, 25 июля, «Центрнефтепродукт» повысил розничные цены на бензины в Москве на 20 копеек за литр. После поднятия стоимости, цена бензина «Премиум-95» перешла барьер в 35 рублей, достигнув 35,22 рубля за литр.

В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что проверят полученные от нефтяных компаний обоснования поднятия цен и примут решение о введении санкций за рост цен, который уже превысил годовые прогнозы.

Эксперты связывают рост цен с дефицитом топлива по рынку в целом. Ремонт ряда российских НПЗ совпал с ремонтом нескольких крупных белорусских НПЗ, которые также поставляют бензины на российский рынок.

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