Цены на бензин за месяц выросли на 5,5%

Как сообщает портал AutoNews.ru со ссылкой на «Известия», рост цен на оптовом рынке потянул за собой и розничные цены. В пятницу, 25 июля, «Центрнефтепродукт» повысил розничные цены на бензины в Москве на 20 копеек за литр. После поднятия стоимости, цена бензина «Премиум-95» перешла барьер в 35 рублей, достигнув 35,22 рубля за литр.