Субботними вечерами музеи развлекут тюменцев

В этот же вечер в музее-усадьбе Колокольниковых будет летний кинотеатр, фотовыставка клуба «Фоторегион» на старинной кирпичной стене. Ну и, конечно же, как без выставок: «Эпоха великих воинов: Ермак и Кучум», «Зал ожидания» тюменского фотохудожника Сергея Киселева, «История дома XIX–XX вв» и других.