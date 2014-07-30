Субботними вечерами музеи развлекут тюменцев

«Бархатный сезон» — вечерняя музейная акция, организуемая в выходные дни августа—сентября каждого года на территории учреждений, входящих в состав Музейного комплекса имени Словцова.
С 9 по 23 августа запланированы грандиозный музейный флэшмоб, экспозиции, встречи с интересными людьми, увлекательные мастер-классы, игры и дегустации чая и блюд национальной кухни.
Первым гостей 9 августа встретит археологический музей-заповедник на озере Андреевском. Здесь с 14 до 22 часов пройдут мастер-классы по гребле на обласах (традиционная хантыйская лодка-долбленка), изготовлению хантыйской куклы «Акань». Также запланированы игры народов Север; встреча с художником, этнографом, шаманистом Леонидом Ларом; посещение стойбища коренных народов Севера.
Самым зрелищным и масштабным событием 9 августа станет музейный флешмоб «Этнолайф», в котором одновременно 500 человек озвучат и исполнят танец народов Севера. Организатор флешмоба — Татьяна Лар, руководитель ансамбля «Вы сей».
16 августа «Бархатный сезон» придет в музей ИЗО. Вы сможете увидеть выставки работ из коллекции «Русского музея», побывать в роли нефтяника и узнать больше о нефтегазовой отрасли, понаблюдать за работой реставратора, научиться делать традиционное полотенце с орнаментами, заглянуть в окна улицы старого города.
23 августа в музее «Дом Машарова» вы сможете впервые подняться на чердак старинного особняка и увидеть, чем он живет; попробовать чашечку особенного музейного чая по рецепту хозяйки особняка Екатерины Машаровой; посетить выставки «Извольте чаю откушать» и «Семейный альбом».
В этот же вечер в музее-усадьбе Колокольниковых будет летний кинотеатр, фотовыставка клуба «Фоторегион» на старинной кирпичной стене. Ну и, конечно же, как без выставок: «Эпоха великих воинов: Ермак и Кучум», «Зал ожидания» тюменского фотохудожника Сергея Киселева, «История дома XIX–XX вв» и других.
6 сентября в музее «Городская Дума» вас ждет юбилейный музейный mix. Посетители узнают все о воде на выставке «Водные артерии Тюмени. Мифы. Легенды. Факты», поучаствуют в мастер-классе по чеканке монет и викторине о животных Красной книги, сфотографируются в доспехах, создадут песчаную картину и не только.
На «Пионерском детстве» участники научатся завязывать пионерский галстук, делать пилотку из газеты, писать перьевой ручкой чернилами в копии прописи 1967 года.
На мероприятии «Вырасти свои лучи каменного солнца» посетители увидят эффектные крупные природные кристаллы, смогут разглядеть в лупу «лучи» зарождающихся кристаллов, узнают, как можно вырастить их в домашних условиях, разгадают кроссворд о камнях и минералах, угостятся конфетами-самоцветами.
Мероприятия в рамках «Бархатного сезона» будут проходить с 15 до 22 часов.