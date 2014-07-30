США ввели санкции против трех российских банков

Ранее предполагалось, что в число компаний, против которых Евросоюз договорился ввести санкции из-за ситуации на Украине, попадут Сбербанк и ВТБ. Об этом писал The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Однако позже эту информацию опровергли.