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США ввели санкции против трех российских банков

30 июля 2014, 11:55
США в связи с ситуацией на Украине ввели санкции против «Банка Москвы», ВТБ и Россельхозбанка. Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.
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Тюмень

Американским гражданам и компаниям запрещено выделять этим российским банкам или связанным с ними юридическим лицам кредиты на срок более чем 90 дней. Все остальные транзакции с ними разрешены.

В санкционный список также попала Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Ее активы на территории США будут заморожены. Об этом сообщает «Лента. Ру».

Ранее предполагалось, что в число компаний, против которых Евросоюз договорился ввести санкции из-за ситуации на Украине, попадут Сбербанк и ВТБ. Об этом писал The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Однако позже эту информацию опровергли.

Напомним, 17 июля Соединенные Штаты ввели секторальные санкции против компаний «Новатэк», «Роснефть», Внешэкономбанк и Газпромбанк. Активы этих компаний не будут заморожены, но американским компаниям и гражданам отныне запрещено инвестировать в новые акции и облигации этих структур. Эти организации, как отметили в министерстве финансов США, смогут воспользоваться ранее открытыми долгосрочными кредитными линиями американских банков.

Под ограничения попал и ряд компаний российского ОПК, включая корпорацию «Алмаз-Антей» и концерн «Калашников», Ижмаш», «Базальт», «Уралвагонзавод», «Концерн „Радиоэлектронные технологии“», концерн «Созвездие», Машиностроения, «Конструкторское бюро приборостроения».

Фото: vestifinance.ru

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