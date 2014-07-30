США ввели санкции против трех российских банков

Американским гражданам и компаниям запрещено выделять этим российским банкам или связанным с ними юридическим лицам кредиты на срок более чем 90 дней. Все остальные транзакции с ними разрешены.
В санкционный список также попала Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Ее активы на территории США будут заморожены. Об этом сообщает «Лента. Ру».
Ранее предполагалось, что в число компаний, против которых Евросоюз договорился ввести санкции из-за ситуации на Украине, попадут Сбербанк и ВТБ. Об этом писал The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Однако позже эту информацию опровергли.
Напомним, 17 июля Соединенные Штаты ввели секторальные санкции против компаний «Новатэк», «Роснефть», Внешэкономбанк и Газпромбанк. Активы этих компаний не будут заморожены, но американским компаниям и гражданам отныне запрещено инвестировать в новые акции и облигации этих структур. Эти организации, как отметили в министерстве финансов США, смогут воспользоваться ранее открытыми долгосрочными кредитными линиями американских банков.
Под ограничения попал и ряд компаний российского ОПК, включая корпорацию «Алмаз-Антей» и концерн «Калашников», Ижмаш», «Базальт», «Уралвагонзавод», «Концерн „Радиоэлектронные технологии“», концерн «Созвездие», Машиностроения, «Конструкторское бюро приборостроения».
Фото: vestifinance.ru