Симон Фуркад приедет в Тюмень на чемпионат мира

В летних чемпионатах мира Фуркад участвовал лишь один раз — дома во Франции в 2008 году. Там, на стадионе в городе Оте-Морьен, он стал абсолютным чемпионом, выиграв «золото» в спринте, гонке преследования и в смешанной эстафете.