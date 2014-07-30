Симон Фуркад приедет в Тюмень на чемпионат мира

Симон Фуркад является участником Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи, а также победителем чемпионата мира 2009 года в Пхёнчхане, серебряным призером чемпионатов в Руполдинге (2012) и Нове Место (2013).
В летних чемпионатах мира Фуркад участвовал лишь один раз — дома во Франции в 2008 году. Там, на стадионе в городе Оте-Морьен, он стал абсолютным чемпионом, выиграв «золото» в спринте, гонке преследования и в смешанной эстафете.
Отметим, что Симон Фуркад вместе со своим братом Мартеном уже приезжал в Тюмень в апреле 2014 года для участия в Кубке губернатора Тюменской области на трассе «Жемчужины Сибири».
Вместе с ними тогда выступал другой французский биатлонист, бронзовый призер Олимпиады в Сочи, Жан-Гийом Беатрикс. Он также объявил о своем участии в летнем Чемпионате мира в Тюменской области.