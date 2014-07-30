Россияне в тройке лидеров по курортным романам

Однако, как показали результаты опроса, россияне не склонны серьезно относиться к отпускным связям. «Согласно полученным нами данным, лишь пять процентов курортных романов россиян заканчиваются свадьбой. Это один из самых низких показателей среди всех стран исследования. Наши соотечественники обгоняют лишь жителей Финляндии, у которых романтические отношения на отдыхе приводят к официальной церемонии в четырех процентах случаев», — сообщила Ирина Рябовол, представитель Momondo в России. Охотнее всего узаконивают свои отношения со случайными знакомыми жители Нидерландов и США.