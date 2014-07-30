Россияне в тройке лидеров по курортным романам

Об этом сообщает «Лентой.ру» со ссылкой на туристический сервис Momondo, который провел международный онлайн-опрос на тему любовных отношений во время отпуска.
На вопросы исследователей ответили более 12 тысяч человек из 12 стран: России, США, Англии, Франции, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. Из опрошенной тысячи россиян 31% признался в наличии опыта заведения как минимум одного курортного романа. Среди жителей Норвегии и Италии ловеласов оказалось чуть больше — 33 и 32% соответственно. Реже всех опрошенных в необременительные романтические отношения на отдыхе вступают американцы (18 процентов).
Однако, как показали результаты опроса, россияне не склонны серьезно относиться к отпускным связям. «Согласно полученным нами данным, лишь пять процентов курортных романов россиян заканчиваются свадьбой. Это один из самых низких показателей среди всех стран исследования. Наши соотечественники обгоняют лишь жителей Финляндии, у которых романтические отношения на отдыхе приводят к официальной церемонии в четырех процентах случаев», — сообщила Ирина Рябовол, представитель Momondo в России. Охотнее всего узаконивают свои отношения со случайными знакомыми жители Нидерландов и США.
Результаты опроса также позволили найти объяснение романтическому настрою отпускников из России: 24% из них отметили повышение либидо на отдыхе.
Шесть из десяти опрошенных россиян отметили, что на отдыхе ощущают себя более счастливыми и позитивными. Каждый второй считает, что отпуск положительно влияет на состояние его здоровья. В целом, большинство респондентов из всех стран отметили, что в отпуске и на каникулах становятся более жизнерадостными и расслабленными.
Фото: f4os.org