nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Россияне в тройке лидеров по курортным романам

30 июля 2014, 17:02
Жители России лидируют по частоте курортных романов, уступая лишь норвежцам и итальянцам. Почти у каждого третьего россиянина были отношения без обязательств во время отдыха.
Сюжет
Тюмень

Об этом сообщает «Лентой.ру» со ссылкой на туристический сервис Momondo, который провел международный онлайн-опрос на тему любовных отношений во время отпуска.

На вопросы исследователей ответили более 12 тысяч человек из 12 стран: России, США, Англии, Франции, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. Из опрошенной тысячи россиян 31% признался в наличии опыта заведения как минимум одного курортного романа. Среди жителей Норвегии и Италии ловеласов оказалось чуть больше — 33 и 32% соответственно. Реже всех опрошенных в необременительные романтические отношения на отдыхе вступают американцы (18 процентов).

Однако, как показали результаты опроса, россияне не склонны серьезно относиться к отпускным связям. «Согласно полученным нами данным, лишь пять процентов курортных романов россиян заканчиваются свадьбой. Это один из самых низких показателей среди всех стран исследования. Наши соотечественники обгоняют лишь жителей Финляндии, у которых романтические отношения на отдыхе приводят к официальной церемонии в четырех процентах случаев», — сообщила Ирина Рябовол, представитель Momondo в России. Охотнее всего узаконивают свои отношения со случайными знакомыми жители Нидерландов и США.

Результаты опроса также позволили найти объяснение романтическому настрою отпускников из России: 24% из них отметили повышение либидо на отдыхе.

Шесть из десяти опрошенных россиян отметили, что на отдыхе ощущают себя более счастливыми и позитивными. Каждый второй считает, что отпуск положительно влияет на состояние его здоровья. В целом, большинство респондентов из всех стран отметили, что в отпуске и на каникулах становятся более жизнерадостными и расслабленными.

Фото: f4os.org

#Новости#Отпуск#Тюмень#Курорты#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25