Ремонт на Пермякова планируют закончить к концу недели

Как сообщают в ведомстве, производимая на путепроводе улицы Пермякова в областном центре фрезеровка дорожного покрытия неизбежно вызвала затруднения в движении в утренние и вечерние «часы пик». Снизилась пропускная способность магистральной улицы, проблемы в связи с этим испытывают, в первую очередь, жители городских микрорайонов.
«Сегодня я выехала 7:40, но добралась в центр города лишь в начале десятого», — говорит одна из водителей. «Даже интересно, приеду ли к 11:30, учитывая, что выехал в 10:10», — добавляет другой.
В месте проведения работ в целях обеспечения безопасности движения дежурят сотрудники ДПС. Дорожные работы продлятся на путепроводе до конца этой недели. ГИБДД призывает водителей быть взаимовежливыми и аккуратными при движении и, по возможности, избегать движения по путепроводу в «часы пик».
В пресс-службе Главного управления строительства области добавляют, что сейчас на путепроводе рабочие методом фрезерования сняли верхнюю часть асфальта. Глубина среза составила 7 см, что позволит устранить все ямы и выбоины, образовавшиеся на мосту за последнее время.
В ближайшие дни будут приведены в порядок металлические стыки, после этого на обе части моста нанесут первый, выравнивающий слой асфальта. В выходные рабочие уложат чистовой слой асфальтобетонного покрытия, а затем нанесут разметку на мосту.
«Мы понимаем, насколько этот мост важен для транспортной инфраструктуры города, полностью закрыть его на время проведения ремонта невозможно. Поэтому работы на нем ведутся только в ночное время, когда основной поток транспорта, идущего в центр или из центра города, уже спадает, — отметил начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов. — Однако, даже несмотря на все принимаемые меры, избежать неудобств при проведении работ на таком объекте не удается. Хотелось бы обратиться к автолюбителям и попросить их к взаимному уважению и соблюдению правил дорожного движения».