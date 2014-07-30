Ремонт на Пермякова планируют закончить к концу недели

«Мы понимаем, насколько этот мост важен для транспортной инфраструктуры города, полностью закрыть его на время проведения ремонта невозможно. Поэтому работы на нем ведутся только в ночное время, когда основной поток транспорта, идущего в центр или из центра города, уже спадает, — отметил начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов. — Однако, даже несмотря на все принимаемые меры, избежать неудобств при проведении работ на таком объекте не удается. Хотелось бы обратиться к автолюбителям и попросить их к взаимному уважению и соблюдению правил дорожного движения».