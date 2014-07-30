Прокуратура: мошенники рассылали бизнесменам письма с вирусом

Напомним, 22 июля в адрес прокуратуры Тюменской области начали поступать звонки от обеспокоенных предпринимателей, которые сообщили, что им приходят письма от якобы прокуратуры Тюмени с текстом постановления от 21 июля, по которому надо выплатить какую-то недоимку по налогам. Представители надзорного ведомства поспешили успокоить бизнесменов, заверив, что никакие письма с требованиями оплаты не рассылались.
Надзорным ведомством была проведена срочная проверка, по материалам которой органами следствия 24 июля было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Следователям удалось выяснить, что письма рассылались с домена procmo.ru (почти похожего на адрес прокуратуры Тюменской области в интернете proctmo.ru), а сам домен-клон был зарегистрирован незадолго до рассылки 10 июля.
В целом вся мошенническая схема была выстроена так, чтобы имитировать официальную структуру для большей правдоподобности. Как уже было сказано, рассылка проводилась от имени одного из реальных работников прокуратуры Тюменской области, с созданного от ее имени электронного адреса. Внутри сообщений оставлены реальные номера телефонов, однако, настоящей прокуратуре они не принадлежат — различия есть всего в одной цифре. В тексте письма содержалась ссылка, при переходе по которой содержался вирус.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, возможными жертвами мошенников стал ряд тюменских коммерческих фирм, включая и крупные компании. В настоящее время следователи выясняют размер ущерба, причиненного бизнесменам. Расследование ведет отдел дознания УМВД России по г. Тюмени с привлечением сотрудников отдела «К» УМВД России по Тюменской области.
Между тем, было установлено, что мошенники уже не впервые маскируются под органы власти. В июле и сентябре 2013 года подобные сообщения рассылались от имени прокуратур Алтайского края и Саратовской области. В июне 2014 г. о рассылке мошенниками электронных писем с вирусами сообщали Высший Арбитражный Суд РФ и несколько служб судебных приставов из разных регионов страны.