Прокуратура: мошенники рассылали бизнесменам письма с вирусом

В целом вся мошенническая схема была выстроена так, чтобы имитировать официальную структуру для большей правдоподобности. Как уже было сказано, рассылка проводилась от имени одного из реальных работников прокуратуры Тюменской области, с созданного от ее имени электронного адреса. Внутри сообщений оставлены реальные номера телефонов, однако, настоящей прокуратуре они не принадлежат — различия есть всего в одной цифре. В тексте письма содержалась ссылка, при переходе по которой содержался вирус.