Подработка для студентов, или как с пользой провести это лето

Попробовать свои силы могут физически выносливые молодые люди от 18 лет.
Основные обязанности:
• Контроль за перемещением зрителей до начала и после окончания официальных спортивных соревнований
• Проверка у зрителей входных билетов или документов, их заменяющих
• Информирование зрителей о необходимости соблюдения правил поведения при проведении спортивных соревнований
• Участие в эвакуации зрителей в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации
Условия работы:
• Обучение и тестирование на профессиональную пригодность за счет средств работодателя
• Выдача документа установленного образца после обучения
• Предоставление униформы
• Почасовая заработная плата и двухразовое питание во время работы
• График работы — по требованию — в соответствии с планом проведения спортивных мероприятий
Самым главным преимуществом для студентов станет возможность окунуться в мир спортивных соревнований как областного, так и мирового уровней. Все вопросы по данной вакансии можно задать по тел.: 53-21-56
Фото: http://uarunews.ru