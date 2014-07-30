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Подработка для студентов, или как с пользой провести это лето

30 июля 2014, 11:30
«Молодежная биржа труда» ведет набор соискателей на должность контролера-распорядителя, осуществляющего охрану общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.
Сюжет
Тюмень

Попробовать свои силы могут физически выносливые молодые люди от 18 лет.

Основные обязанности:

• Контроль за перемещением зрителей до начала и после окончания официальных спортивных соревнований

• Проверка у зрителей входных билетов или документов, их заменяющих

• Информирование зрителей о необходимости соблюдения правил поведения при проведении спортивных соревнований

• Участие в эвакуации зрителей в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации

Условия работы:

• Обучение и тестирование на профессиональную пригодность за счет средств работодателя

• Выдача документа установленного образца после обучения

• Предоставление униформы

• Почасовая заработная плата и двухразовое питание во время работы

• График работы — по требованию — в соответствии с планом проведения спортивных мероприятий

Самым главным преимуществом для студентов станет возможность окунуться в мир спортивных соревнований как областного, так и мирового уровней. Все вопросы по данной вакансии можно задать по тел.: 53-21-56

Фото: http://uarunews.ru

#Новости#Работа#Студенты#Тюмень#Катя#Общество
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