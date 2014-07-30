Победа и подиум на этапе Time Attack в Омске

В зачете Unlim представителей областного центра не было, а в классе Light им не удалось попасть в топ-3 — Николай Вольф на ВАЗ-2109 стал седьмым, а Наталья Маловецкая на Toyota Vitz RS показала 11-е время. Зато в дивизионе Power пилотам из Тюмени повезло больше: Алексей Афанасьев на Honda Civic победил! В категории Sport тюменцы остановились в шаге от подиума — Георгий Кулунбегов (Mitsubishi Evolution) стал четвертым, Алексей Афанасьев (Honda Civic) замкнул пятерку лидеров. Класс «Стандарт» также принес одно призовое место, благодаря финишу Ивана Завьялова (Lada Kalina) на третьей позиции.