Победа и подиум на этапе Time Attack в Омске

Несколько десятков спортсменов боролись за призовые места в шести категориях — для заветного финиша на пьедестале почета необходимо было лучше и быстрее своих соперников пройти два круга по трассе, лучший результат шел в зачет гонки.
В зачете Unlim представителей областного центра не было, а в классе Light им не удалось попасть в топ-3 — Николай Вольф на ВАЗ-2109 стал седьмым, а Наталья Маловецкая на Toyota Vitz RS показала 11-е время. Зато в дивизионе Power пилотам из Тюмени повезло больше: Алексей Афанасьев на Honda Civic победил! В категории Sport тюменцы остановились в шаге от подиума — Георгий Кулунбегов (Mitsubishi Evolution) стал четвертым, Алексей Афанасьев (Honda Civic) замкнул пятерку лидеров. Класс «Стандарт» также принес одно призовое место, благодаря финишу Ивана Завьялова (Lada Kalina) на третьей позиции.
Впереди у спортсменов заключительный этап, и гонщики из Тюмени сохраняют шансы на победу по итогам всего первенства. В зачете Unlim Владимир Нижегородцев на SEAT Altea идет пятым, Алексей Кузьмин на Honda Civic — шестым; в классе «Стандарт» Иван Завьялов пока четвертый; в Light Дмитрий Сайфуллин (ИЖ-2126) занимает шестое место, Николай Вольф и Наталья Маловецкая идут следом, зато в Power Алексей Афанасьев уверенно лидирует практически с двукратным преимуществом по очкам над ближайшим преследователем, Дмитрий Сайфуллин, предварительно, седьмой. В классе Sport по итогам двух гонок Алексей Афанасьев держится четвертым, Владимир Нижегородцев — 12-й, Алексей Кузьмин — 14-й.
Time Attack Omsk-Fedorovka-2014. Результаты второго этапа:
Класс Unlim:
Класс Light:
Класс Power:
Класс Sport:
Класс «Стандарт»:
Абсолютный зачет: