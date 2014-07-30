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Победа и подиум на этапе Time Attack в Омске

30 июля 2014, 12:32
В минувшее воскресенье, 26 июля, в Омске на территории аэропорта «Федоровка» завершился второй этап чемпионата по кольцевым гонкам Time Attack Omsk-Fedorovka-2014, в котором успешно выступили представители Тюмени.

Несколько десятков спортсменов боролись за призовые места в шести категориях — для заветного финиша на пьедестале почета необходимо было лучше и быстрее своих соперников пройти два круга по трассе, лучший результат шел в зачет гонки.

В зачете Unlim представителей областного центра не было, а в классе Light им не удалось попасть в топ-3 — Николай Вольф на ВАЗ-2109 стал седьмым, а Наталья Маловецкая на Toyota Vitz RS показала 11-е время. Зато в дивизионе Power пилотам из Тюмени повезло больше: Алексей Афанасьев на Honda Civic победил! В категории Sport тюменцы остановились в шаге от подиума — Георгий Кулунбегов (Mitsubishi Evolution) стал четвертым, Алексей Афанасьев (Honda Civic) замкнул пятерку лидеров. Класс «Стандарт» также принес одно призовое место, благодаря финишу Ивана Завьялова (Lada Kalina) на третьей позиции.

Впереди у спортсменов заключительный этап, и гонщики из Тюмени сохраняют шансы на победу по итогам всего первенства. В зачете Unlim Владимир Нижегородцев на SEAT Altea идет пятым, Алексей Кузьмин на Honda Civic — шестым; в классе «Стандарт» Иван Завьялов пока четвертый; в Light Дмитрий Сайфуллин (ИЖ-2126) занимает шестое место, Николай Вольф и Наталья Маловецкая идут следом, зато в Power Алексей Афанасьев уверенно лидирует практически с двукратным преимуществом по очкам над ближайшим преследователем, Дмитрий Сайфуллин, предварительно, седьмой. В классе Sport по итогам двух гонок Алексей Афанасьев держится четвертым, Владимир Нижегородцев — 12-й, Алексей Кузьмин — 14-й.

Time Attack Omsk-Fedorovka-2014. Результаты второго этапа:

Класс Unlim:

  1. Иван Шелест (Омск)
  2. Сергей Плеханов (Омск)
  3. Алексей Осипов (Омск)

Класс Light:

  1. Алексей Ерохин (Петропавловск)
  2. Никита Добрынин (Омск)
  3. Евгений Таран (Омск)

Класс Power:

  1. Алексей Афанасьев (Тюмень)
  2. Виктор Судейкин (Омск)
  3. Сергей Каменев (Омск)

Класс Sport:

  1. Сергей Плеханов (Омск)
  2. Иван Шелест (Омск)
  3. Виталий Падалко (Омск)

Класс «Стандарт»:

  1. Сергей Никитин (Кокшетау)
  2. Александр Буров (Тара)
  3. Иван Завьялов (Тюмень)

Абсолютный зачет:

  1. Иван Шелест (Омск), Unlim
  2. Сергей Плеханов (Омск), Unlim
  3. Сергей Плеханов (Омск), Sport
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