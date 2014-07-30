Осторожно: компания «Инсайт Плюс» обманывает покупателей

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Как следует из обращений, потребители в целях приобретения магнитной продукции осуществляют заказ товара на сайте smart-magnet.ru и предварительно оплачивают его стоимость ООО «Инсайт Плюс». При этом сроки поставки товара не оговариваются, либо информация о таких сроках является ложной.
Далее со стороны продавца следуют многочисленные обещания исполнить свои обязательства, однако сроки исполнения постоянно переносятся на более позднее время. В ответ на недовольства потребителей и их попытки разобраться в сложившейся ситуации со стороны ООО «Инсайт Плюс» в лице его генерального директора положительной реакции не следует. В конечном итоге, последний не выходит на контакт. В результате потребитель не может получить оплаченный им товар либо вернуть деньги.
В этой связи Управление Роспотребнадзора рекомендует потребителям более внимательно подходить к принятию решения о приобретении товаров через smart-magnet.ru у ООО «Инсайт Плюс» во избежание подобных ситуаций. Необходимо соблюдать осторожность, внимательно читать условия оплаты и доставки товара. Не лишним будет узнать мнение других покупателей о данном продавце.
При подаче обращений следует учитывать, что разрешение вопросов, связанных с ненадлежащим исполнением продавцом принятых на себя обязательств по сделке в случае их неурегулирования в добровольном порядке, возможно исключительно в суде.
Также покупатели, оплатившие товар, но не получившие его в конечном итоге, равно как и свои денежные средства обратно, вправе обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, так как данный факт может свидетельствовать о совершении уголовно наказуемого деяния, — сообщает Управление Роспотребнадзора по Тюменской области.
Фото: http://polit.pro