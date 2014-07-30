Осторожно: компания «Инсайт Плюс» обманывает покупателей

Далее со стороны продавца следуют многочисленные обещания исполнить свои обязательства, однако сроки исполнения постоянно переносятся на более позднее время. В ответ на недовольства потребителей и их попытки разобраться в сложившейся ситуации со стороны ООО «Инсайт Плюс» в лице его генерального директора положительной реакции не следует. В конечном итоге, последний не выходит на контакт. В результате потребитель не может получить оплаченный им товар либо вернуть деньги.