Оказалось, что совратившая подростка девушка с ВИЧ психически больна

25-летняя жительница одного из населенных пунктов Голышмановского района вступила с 15-летним подростком в интимную связь в середине марта текущего года. Об этом стало известно сотрудникам правоохранительных органов, и в отношении женщины возбудили уголовное дело по . 1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая является больной ВИЧ-инфекцией и состоит на диспансерном учете с марта 2009 года. Однако, достоверно зная о своем заболевании и будучи письменно предупрежденной об уголовной ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией, вступила в незащищенную половую связь с подростком.