Оказалось, что совратившая подростка девушка с ВИЧ психически больна

Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Тюменской области, которая вступила в интимные отношения с 15-летним подростком. При этом девушка ВИЧ-инфицирована и знала об этом, когда совращала парнишку.
25-летняя жительница одного из населенных пунктов Голышмановского района вступила с 15-летним подростком в интимную связь в середине марта текущего года. Об этом стало известно сотрудникам правоохранительных органов, и в отношении женщины возбудили уголовное дело по . 1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая является больной ВИЧ-инфекцией и состоит на диспансерном учете с марта 2009 года. Однако, достоверно зная о своем заболевании и будучи письменно предупрежденной об уголовной ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией, вступила в незащищенную половую связь с подростком.
«В связи с тем, что по данным судебно-психиатрической экспертизы женщина страдает хроническим психическим расстройством, сопряженным с ее опасностью для окружающих и возможностью причинения иного существенного вреда, в отношении нее следственными органами уголовное дело направлено прокурору для утверждения постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Следственными органами в ходе предварительного расследования данного уголовного дела в порядке ч.2 ст.158 Уголовно-процессуального кодекса РФ по месту учебы несовершеннолетнего, комиссию по делам несовершеннолетних внесены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению данного преступления.