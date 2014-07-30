Нетрезвый мужчина сделал вид, что за рулем была жена

Водитель автомобиля KIA, стараясь уйти от ответственности, не остановился по требованию инспекторов, попытался уйти от преследования, а когда понял, что это не удастся, сделал вид, что за рулем был не он, а его жена. В два часа ночи семья возвращалась домой — в машине вместе с нетрезвым отцом-водителем и матерью находилась 7-летняя дочь. В итоге тоболяк в присутствии понятых отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Дальнейший путь до дома семье пришлось проделать пешком — автомобиль, как и во всех аналогичных случаях, был задержан и отправлен на спецстоянку.