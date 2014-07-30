Нетрезвый мужчина сделал вид, что за рулем была жена

За время командировки инспекторами ДПС выявлено 222 нарушения ПДД, от управления отстранены 40 нетрезвых водителей, 11 водителей лишенных, либо не имеющих права управления транспортом.
Водитель автомобиля KIA, стараясь уйти от ответственности, не остановился по требованию инспекторов, попытался уйти от преследования, а когда понял, что это не удастся, сделал вид, что за рулем был не он, а его жена. В два часа ночи семья возвращалась домой — в машине вместе с нетрезвым отцом-водителем и матерью находилась 7-летняя дочь. В итоге тоболяк в присутствии понятых отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Дальнейший путь до дома семье пришлось проделать пешком — автомобиль, как и во всех аналогичных случаях, был задержан и отправлен на спецстоянку.
Всего на спецстоянку было поставлено 39 автомобилей. К ответственности за нарушения правил перевозки детей привлечены 33 водителя.
Были и случаи активного неповиновения законным требованиям сотрудников. 28-летний водитель еще одного KIA, наглухо тонированного, опустил стекла, спрятал ключи и занял в автомобиле «глухую оборону». Ключи обнаружились в ходе досмотра, проведенного в присутствии понятых. После составления соответствующего административного материала, молодого человека доставили в отдел полиции, где ему предстояло дождаться суда за неподчинение требованиям полицейских.
Всего за тонировку стекол привлечены к ответственности 86 водителей.
Молодая девушка, у которой присутствовали признаки опьянения, отказалась проходить медицинское освидетельствование и заявила, что плохо себя чувствует. Инспекторы вызвали девушке «скорую», которая не зафиксировала каких-либо опасностей для здоровья. При составлении административного материала девушка сообщила инспекторам, что является сотрудницей Федеральной службы исполнения наказаний.
С начала текущего года в Тобольске от управления отстранены более 700 водителей, находившихся в нетрезвом состоянии. Госавтоинспекция области планирует и далее проводить подобные мероприятия.