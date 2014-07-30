На Цветном бульваре появилась трехмерная чашка

Стрит-арт представляет собой чашку с кофе, на которую «нанесен» логотип ресторанного холдинга «Максим». Чтобы лицезреть 3D-эффект, нужно встать на специально обозначенную точку и сфотографировать изображение.
Если все сделано верно, возникнет визуальная иллюзия, что кофе льется из колонны арки. Организатор творческого объединения «Цвет города» Дмитрий Зеленин пообещал, что арт не сотрется до снега. Размещение изображения согласовано с администрацией города.
Напомним, совсем недавно группа создала 3D картину на тему путешествий рядом с торговым центром «Вояж», до этого вживила в пространство торгового центра «Солнечный» группу The Beatles.