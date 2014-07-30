Мужчина показал порно 10-летней девочке, а затем надругался над ней

В Тюмени мужчина показывал 10-летней девочке порнографические видеозаписи, а затем совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. 50-летнему уроженцу села Ново-Лапино Красноярского края предъявлено обвинение по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ.
«По данным следствия, мужчина на протяжении трех месяцев совершал иные насильственные действия в отношении 10-летней девочки, находившейся под опекой его родственницы. В январе 2013 года он, зная, что ребенок находится в беспомощном состоянии, не сможет оказать сопротивление и сознавать характер совершаемых с ней действий, продемонстрировал потерпевшей видеозаписи порнографического содержания. Через некоторое время поняв, что девочка никому не рассказала о случившемся, обвиняемый стал совершать в отношении нее иные действия сексуального характера, при этом подавляя волю потерпевшей применением насилия», — отметили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Расследование уголовного дела завершается, в ближайшее время оно будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
На время предварительного расследования потерпевшая была передана на воспитание в другую приемную семью. Вопрос о привлечении к административной ответственности опекунши потерпевшей за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней будет решен уполномоченными органами.