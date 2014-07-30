Мужчина показал порно 10-летней девочке, а затем надругался над ней

«По данным следствия, мужчина на протяжении трех месяцев совершал иные насильственные действия в отношении 10-летней девочки, находившейся под опекой его родственницы. В январе 2013 года он, зная, что ребенок находится в беспомощном состоянии, не сможет оказать сопротивление и сознавать характер совершаемых с ней действий, продемонстрировал потерпевшей видеозаписи порнографического содержания. Через некоторое время поняв, что девочка никому не рассказала о случившемся, обвиняемый стал совершать в отношении нее иные действия сексуального характера, при этом подавляя волю потерпевшей применением насилия», — отметили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.