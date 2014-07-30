Каждому гражданину с Украины откроют свой e-mail

В настоящее время в Тюменскую область прибыли более 2,5 тысяч бывших жителей Украины. Большая часть из них разместилась у родственников, знакомых или просто неравнодушных и приютивших их людей. В муниципальных образованиях организовываются пункты временного размещения для данной категории граждан. Благотворительные фонды и службы социальной защиты координируют деятельность волонтеров, доставку горячего питания, прием и выдачу гуманитарной помощи. На этой неделе начнет свою работу и новый пункт в Упоровском районе. На его территории планируется разместить более 100 человек.
Планируется создать новый информационный портал для прибывших из Украины. По замыслу, дополнительный интернет ресурс будет наполнен подробной консультативно-методической информацией с рекомендациями и пошаговыми инструкциями для вынужденных переселенцев.
Напомним, в области действует информационный ресурс на официальном портале органов государственной власти. Здесь размещена подробная информация о программе «Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (территориями вселения по программе определены сельские муниципальные районы, кроме Тюменского и Тобольского). Консультацию можно получить и в Департаменте экономики Тюменской области, обратившись по телефонам (3452) 45-34-03, 55-69-91 или лично по адресу: г. Тюмень, ул. Сакко, д.17.
На сегодняшний день в базе данных областного департамента занятости населения значится почти 4,5 тысячи вакансий, свыше 1,5 тысяч из них — в сельской местности региона. Из обозначенного количества свободных рабочих мест жильем подкреплены 1877 заявок, из них 760 — в малых населенных пунктах. К этой деятельности также подключились и частные кадровые агентства. На прошлой неделе уже прошла специализированная «Ярмарка вакансий», где были представлены свыше 240 свободных рабочих мест более чем по 140 профессиям.
«В настоящее время необходимо отладить процесс передачи и получения информации от переехавших в Тюменскую область жителей Украины. Мы должны четко понимать, кто и где проживает, какие варианты предлагаем по трудоустройству, чтобы оперативно оказать помощь в социализации и адаптации граждан. Определить меры конкретной поддержки, сформировать, как говорится, „пакетное“ предложение, которое включает варианты дальнейшего проживания и устройства на работу, — подчеркнула первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик. — В этом вопросе необходима поддержка и понимание муниципальных образований области и руководителей предприятий и учреждений».
По-прежнему актуальным остается сбор средств и вещей первой необходимости для граждан Украины, вынужденно покинувших свою страну.
Средства можно перечислять:
Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Центр социальной помощи семье и детям «Мария»
р/с 40703810501994000775 в ОАО «Запсибкомбанк»
к/с 30101810100000000639
БИК 047130639 ИНН 7203224256
КПП 720401001
Назначение платежа — пожертвования на помощь гражданам, вынужденно покинувшим Украину.
Высокая потребность в следующих предметах первой необходимости:
— матрасы, одеяла, подушки, постельное белье, полотенца;
— мужская, женская, детская одежда;
— мужская, женская, детская обувь (особенно мужская обувь);
— продукты питания длительного хранения (мука, сахар, чай, кофе, крупы, макаронные изделия, печенье, консервы и др.);
— детское питание; — продукты в вакуумной упаковке;
— гигиенические принадлежности (мыло, зубная паста, шампунь, памперсы, предметы личной гигиены);
— моющие средства (стиральный порошок, чистящие средства);
— электробытовая техника (чайники, микроволновые печи и др.);
— кухонная и столовая посуда;
— одноразовая посуда (стаканы с крышкой, контейнеры для пищевых продуктов, ложки, вилки, ножи и др.) — ежедневно до 2 тысяч единиц каждого наименования;
— канцелярские товары (ручки, тетради, карандаши и др.), школьные портфели;
— детские игры и игрушки (кроме мягких); — галантерейные товары (ножницы, нитки, иголки, зонтики, дождевики и др.).
Пункты приема и выдачи гуманитарной помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, открыты в Тюмени по следующим адресам:
1. Ул. К.Маркса, д.123/1,Областной геронтологический центр.
2. проезд Солнечный, д.10/1, Областной геронтологический центр.
3. Ул. Пермякова, 24, Центр по предоставлению мер социальной поддержки населению.
4. Ул. Коммунистическая, д.70, Центр социальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из учреждений УФСИН.
5. Ул. Ермака, д.1а, Центр социальной помощи семье и детям «Мария».
6. Ул. Уральская, д.60, корпус 1, Областной центр реабилитации инвалидов.
7. Ул. Мельникайте, д.107/1, Центр технологического контроля.
8. Ул. Мельникайте, д.76, Оперативный штаб по оказанию помощи гражданам, вынужденно покинувшим Украину.
9. Ул. Котовского, д.54, Центр содействия гражданам, прибывшим с Украины.
10. Ул. Геологоразведчиков, 14а, Областной центр «Семья».
11. Ул. Минская, 86, Тюменский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
12. Ул.30 лет Победы, д.142 Детско-юношеский центр «Пламя».
Фото: picshare.ru