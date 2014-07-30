Каждому гражданину с Украины откроют свой e-mail

В настоящее время в Тюменскую область прибыли более 2,5 тысяч бывших жителей Украины. Большая часть из них разместилась у родственников, знакомых или просто неравнодушных и приютивших их людей. В муниципальных образованиях организовываются пункты временного размещения для данной категории граждан. Благотворительные фонды и службы социальной защиты координируют деятельность волонтеров, доставку горячего питания, прием и выдачу гуманитарной помощи. На этой неделе начнет свою работу и новый пункт в Упоровском районе. На его территории планируется разместить более 100 человек.