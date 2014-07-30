«Электросталь Тюмени» в августе выйдет на 100% проектной мощности

Предприятие МЗ УГМК «Электросталь Тюмени» в августе планирует выйти на 100 % проектной мощности — 45 тысяч тонн металлопроката в месяц.
С начала 2014 года на заводе произведено более 110 тысяч тонн продукции. При этом, объемы производства во II квартале по отношению к I кварталу увеличились более чем в 4 раза, сообщается в пресс-центре администрации Тюменской области.
С учетом спроса местного рынка, сегодня «Электросталь Тюмени» производит строительную арматуру от 10 до 40 мм и круглый прокат диаметром от 10 до 42 мм в соответствии с требованиями ГОСТ 5781–82 и ГОСТ Р 52544–2006.
Главным направлением сбыта продукции является Уральский Федеральный округ. Доля продаж в Тюменской области с начала года увеличилась в три раза и составляет 12 % от общего объема производства.
Напомним, что первая сталь на заводе «Электросталь Тюмени» была получена год назад, 24 июля 2013 года, тогда же состоялось торжественное открытие в присутствии губернатора Тюменской области Владимира Якушева и генерального директора УГМК Андрея Козицына.
«Первый год работы был для нас годом освоения продукции, освоения рынков сбыта, — говорит директор МЗ „Электросталь Тюмени“ Сергей Глушков. — Задачи на ближайшую перспективу — достичь 100 % проектной мощности, приступить к освоению фасонных профилей. Штат предприятия полностью укомплектован, на 70 % коллектив состоит из тюменцев, прошедших необходимое обучение».
«Электросталь Тюмени» (ЭСТ) — первый металлургический завод в Тюменской области. При его строительстве использованы новейшие европейские технологии в области металлургии и высокотехнологичное оборудование для производства сортового и арматурного проката из углеродистых и специальных сталей. Проектная мощность — 550 тысяч тонн проката в год.
Строительство завода реализовано в рамках договора о сотрудничестве между Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) и правительством Тюменской области. Оценочная стоимость завода — порядка 22 миллиардов рублей. Проект получил господдержку в размере более 967,2 миллионов рублей, в том числе 590,2 миллионов рублей — из Инвестфонда РФ, 377,0 миллионов рублей — из бюджета Тюменской области.
Действующее предприятие «Электросталь Тюмени» входит в состав дивизиона черной металлургии — ООО «УГМК-Сталь».
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