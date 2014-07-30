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ДТП возле Антипино: два трупа, BMW в угоне

30 июля 2014, 10:49
Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека, произошло в Тюмени сегодня утром.
Сюжет
Тюмень

Около часа назад пользователь «Твиттера» ilnur написал в своем микроблоге, что «за Антипино в роще перед ж/д мостом BMW улетела в лес. Несколько трупов. Машина — в груду металла».

Госавтоинспекция Тюменской области сообщила подробности аварии. Около семи часов утра на Старом Тобольском тракте в районе поселка Антипино съехал в кювет, перевернулся и въехал в деревья автомобиль BMW 740. По предварительным данным, в автомобиле находились три человека.

Двое молодых людей погибли, третий доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности погибших и пострадавшего. По имеющейся информации, молодые люди ехали в областной центр из деревни Есаулово, где употребляли спиртное. Автомобиль они взяли без ведома владельца, пока тот спал.

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