ДТП возле Антипино: два трупа, BMW в угоне

Около часа назад пользователь «Твиттера» ilnur написал в своем микроблоге, что «за Антипино в роще перед ж/д мостом BMW улетела в лес. Несколько трупов. Машина — в груду металла».
Госавтоинспекция Тюменской области сообщила подробности аварии. Около семи часов утра на Старом Тобольском тракте в районе поселка Антипино съехал в кювет, перевернулся и въехал в деревья автомобиль BMW 740. По предварительным данным, в автомобиле находились три человека.
Двое молодых людей погибли, третий доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности погибших и пострадавшего. По имеющейся информации, молодые люди ехали в областной центр из деревни Есаулово, где употребляли спиртное. Автомобиль они взяли без ведома владельца, пока тот спал.