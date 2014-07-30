ДТП возле Антипино: два трупа, BMW в угоне

Двое молодых людей погибли, третий доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности погибших и пострадавшего. По имеющейся информации, молодые люди ехали в областной центр из деревни Есаулово, где употребляли спиртное. Автомобиль они взяли без ведома владельца, пока тот спал.