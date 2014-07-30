День строителя для двух приятелей закончился поножовщиной

В августе 2005 года двое приятелей отмечали День строителя в деревне Воронино. Между ними произошла ссора, и один из мужчин дважды ударил собутыльника ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте, а его обидчик скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).