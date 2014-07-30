День строителя для двух приятелей закончился поножовщиной

В августе 2005 года двое приятелей отмечали День строителя в деревне Воронино. Между ними произошла ссора, и один из мужчин дважды ударил собутыльника ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте, а его обидчик скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Обнаружить и задержать преступника в то время по горячим следам не удалось. Через какое-то время расследование уголовного дела было приостановлено в связи с розыском подозреваемого.
«Благодаря слаженной работе сотрудников следственного управления и оперативных служб, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет, в 2014 году местонахождение подозреваемого было установлено. В июне производство предварительного расследования по данному уголовному делу было возобновлено, подозреваемый задержан и заключен под стражу», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
59-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ. Свою вину в совершении убийства обвиняемый не признал, однако следователями собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело уже направлено в прокуратуру.