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День строителя для двух приятелей закончился поножовщиной

30 июля 2014, 10:23
В Тюмени раскрыто убийство, совершенное в 2005 году. Злоумышленник задержан и заключен под стражу, ему предъявлено обвинение.
Сюжет
Тюмень

В августе 2005 года двое приятелей отмечали День строителя в деревне Воронино. Между ними произошла ссора, и один из мужчин дважды ударил собутыльника ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте, а его обидчик скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Обнаружить и задержать преступника в то время по горячим следам не удалось. Через какое-то время расследование уголовного дела было приостановлено в связи с розыском подозреваемого.

«Благодаря слаженной работе сотрудников следственного управления и оперативных служб, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет, в 2014 году местонахождение подозреваемого было установлено. В июне производство предварительного расследования по данному уголовному делу было возобновлено, подозреваемый задержан и заключен под стражу», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

59-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ. Свою вину в совершении убийства обвиняемый не признал, однако следователями собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело уже направлено в прокуратуру.

#Новости#Убийства#Тюмень#Таня#Происшествия
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