Жители Калиниского округа Тюмени встретятся с чиновниками

Как сообщают в управе Калининского административного округа Тюмени, в рамках встречи горожане смогут задать все интересующие их вопросы и получить профессиональную консультацию руководителей подразделений администрации города, представителей управления социальной защиты населения, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района, а также депутатов областной и городской дум.