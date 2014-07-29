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Жители Калиниского округа Тюмени встретятся с чиновниками

29 июля 2014, 14:30
Тюменцев, проживающих в границах улиц Николая Чаплина — Мельникайте — Пышминская — Салехардская, приглашают посетить прием, который состоится 30 июля в 18 часов в гимназии № 83 по ул. Революции, 199.
Сюжет
Тюмень

Как сообщают в управе Калининского административного округа Тюмени, в рамках встречи горожане смогут задать все интересующие их вопросы и получить профессиональную консультацию руководителей подразделений администрации города, представителей управления социальной защиты населения, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района, а также депутатов областной и городской дум.

Еще одна встреча пройдет 27 августа в 18 часов в школе № 22 по ул. Садовая, 121 для проживающих в границах улиц: Ямская — Почтовая — Комбинатская — Льва Толстого. 24 сентября в 18 часов в гимназию № 49 по ул. Пархоменко, 60 приглашаются горожане, проживающие в границах улиц: Пархоменко — Транспортная — Московский тракт — Зои Космодемьянской — Червишевский тракт.

Встречи жителей Тюмени помогут гражданам получить консультацию по вопросам благоустройства, ЖКХ, транспорта, здравоохранения, социального обеспечения, образования.

Фото: http://gov.cap.ru

#Новости#Управа Калининского округа#Тюмень#Катя#Общество
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