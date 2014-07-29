Жители Калиниского округа Тюмени встретятся с чиновниками

Как сообщают в управе Калининского административного округа Тюмени, в рамках встречи горожане смогут задать все интересующие их вопросы и получить профессиональную консультацию руководителей подразделений администрации города, представителей управления социальной защиты населения, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района, а также депутатов областной и городской дум.
Еще одна встреча пройдет 27 августа в 18 часов в школе № 22 по ул. Садовая, 121 для проживающих в границах улиц: Ямская — Почтовая — Комбинатская — Льва Толстого. 24 сентября в 18 часов в гимназию № 49 по ул. Пархоменко, 60 приглашаются горожане, проживающие в границах улиц: Пархоменко — Транспортная — Московский тракт — Зои Космодемьянской — Червишевский тракт.
Встречи жителей Тюмени помогут гражданам получить консультацию по вопросам благоустройства, ЖКХ, транспорта, здравоохранения, социального обеспечения, образования.
Фото: http://gov.cap.ru