За 3 дня 202 нетрезвых водителя лишились прав

В пятницу и субботу на территории области проводилось специальное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», а также массовые проверки водителей прошли на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. Как сообщает Управление ГИБДД, 10 автопатрулей спецбатальона ДПС несли в эти дни службу в городе Тобольске. Ими в городе выявлен 31 факт управления в нетрезвом состоянии, 11 тоболяков управляли транспортом, будучи лишенными или не имея водительского удостоверения вообще.