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За 3 дня 202 нетрезвых водителя лишились прав

29 июля 2014, 08:42
Более 200 нетрезвых водителей отстранили от управления транспортом инспекторы ДПС Тюменской области в минувшие выходные.

В пятницу и субботу на территории области проводилось специальное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», а также массовые проверки водителей прошли на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. Как сообщает Управление ГИБДД, 10 автопатрулей спецбатальона ДПС несли в эти дни службу в городе Тобольске. Ими в городе выявлен 31 факт управления в нетрезвом состоянии, 11 тоболяков управляли транспортом, будучи лишенными или не имея водительского удостоверения вообще.

Всего за минувшие три дня сотрудниками подразделений Госавтоинспекции отстранены от управления транспортом 202 водителя в состоянии опьянения, зафиксировали 624 факта превышения установленного скоростного режима, 23 выезда на полосу встречного движения, 395 нарушений, совершенных пешеходами, 220 нарушений перевозки детей в автомобилях.

#Новости#Алкоголь#Водители#Транспорт#Olga#Общество
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