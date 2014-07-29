Выиграй билет на «Стражей Галактики»

Предпремьерный показ блокбастера «Стражи галактики» пройдет 30 июля в кинотеатре «Синема Парк DeLUXE». У пользователей NashGorod.ru есть шанс попасть на премьеру бесплатно, выиграв пригласительный.
Фильм изготовила студия Marvel, подарившая зрителям блокбастер «Мстители» и популярные франшизы о Железном человеке, Торе, Черной Вдове и Капитане Америка.
30 июля она представит новую команду супергероев, известных как Стражи Галактики: путешественник Питер Квилл, воинственный енот по кличке Ракета, человекоподобное дерево Грут, смертельно опасная Гамора и одержимый жаждой мести Дракс, также известный как Разрушитель.
Конкурс
Билет на двоих достанется тем, кто первыми пришлет правильные ответы на вопросы:
1. Кто по профессии исполнитель роли Дракса Разрушителя?
2. Какую единственную фразу может произносить персонаж Грут?
3. Появлялись ли главные герои «Стражей галактики» в других фильмах вселенной Marvel? Если да, то кто и в каких?
Ответы принимаются на электронную почту [email protected] с пометкой «Стражи». В письме указывайте свое имя и ник на сайте, а также номер телефона. Всего разыгрываются 3 пригласительных билета на двоих.