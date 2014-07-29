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Выиграй билет на «Стражей Галактики»

29 июля 2014, 11:09
Предпремьерный показ блокбастера «Стражи галактики» пройдет 30 июля в кинотеатре «Синема Парк DeLUXE». У пользователей NashGorod.ru есть шанс попасть на премьеру бесплатно, выиграв пригласительный.
Сюжет
Тюмень

Предпремьерный показ блокбастера «Стражи галактики» пройдет 30 июля в кинотеатре «Синема Парк DeLUXE». У пользователей NashGorod.ru есть шанс попасть на премьеру бесплатно, выиграв пригласительный.

Фильм изготовила студия Marvel, подарившая зрителям блокбастер «Мстители» и популярные франшизы о Железном человеке, Торе, Черной Вдове и Капитане Америка.

30 июля она представит новую команду супергероев, известных как Стражи Галактики: путешественник Питер Квилл, воинственный енот по кличке Ракета, человекоподобное дерево Грут, смертельно опасная Гамора и одержимый жаждой мести Дракс, также известный как Разрушитель.

Конкурс

Билет на двоих достанется тем, кто первыми пришлет правильные ответы на вопросы:

1. Кто по профессии исполнитель роли Дракса Разрушителя?

2. Какую единственную фразу может произносить персонаж Грут?

3. Появлялись ли главные герои «Стражей галактики» в других фильмах вселенной Marvel? Если да, то кто и в каких?

Ответы принимаются на электронную почту [email protected] с пометкой «Стражи». В письме указывайте свое имя и ник на сайте, а также номер телефона. Всего разыгрываются 3 пригласительных билета на двоих.

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