Все больше тюменцев желают получить работу

По словам Самсонова, по состоянию на 1 июля 2014 года численность зарегистрированных безработных в области составила 3,7 тысячи человек. Для сравнения, в аналогичный период 2013 года эта цифра составляла примерно 4 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы в этом году — 0,5%.
Общая численность граждан, нашедших работу при содействии органов службы занятости, составила 18,4 тысяч человек. По подсчетам Вадима Самсонова, это около 73% от числа всех граждан, обратившихся с данной целью. В общей сложности за первое полугодие 2014 года в Тюменской области смогли найти работу 943 инвалида, 571 человек из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 446 граждан предпенсионного возраста, 219 многодетных родителей, 171 пенсионер, стремящийся возобновить трудовую деятельность и 90 граждан, освобожденных из мест лишения свободы.
73% граждан, обратившихся в службу занятости, смогли найти работу
По словам Вадима Самсонова, все стремительнее увеличивается количество несовершеннолетних, которые стремятся найти себе источник дохода и готовы работать в свободное от учебы время. Таких ребят в первом полугодии текущего года было 10843 человека.
Содействие в трудоустройстве граждан, как сообщил заместитель директора департамента, осуществляется многими методами. Так, на 2014 год всего по области утверждено 236 видов общественных работ по 17 направлениям. Это так называемые неквалифицированные виды труда — полевые работы, благоустройство территорий, руководство бригадами школьников, помощь в строительных работах, приведение в порядок мест захоронений и другой труд. Выпускникам образовательных учреждений, имеющим квалификацию, органы занятости населения предлагают пройти стажировку у опытных наставников.
Все стремительнее увеличивается количество несовершеннолетних, которые стремятся найти себе источник дохода и готовы работать в свободное от учебы время
Для безработных граждан, желающих трудоустроиться в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, органами занятости населения области предоставляется государственная услуга по содействию самозанятости, которая заключается в финансовой помощи при регистрации предприятия и подготовке документов.
Вадим Самсонов отметил: «При содействии предпринимателям в открытии собственного дела мы получаем от них не денежные средства, а новые рабочие места. Создав предприятие, руководители открывают вакансии, которые в последствии замещаются нашими соискателями». Так, в 2014 году предпринимателями, фермерами из числа бывших безработных граждан, получивших государственную поддержку, создано 40 рабочих мест, трудоустроено 35 человек.
Как пояснили на пресс-конференции, большое внимание органы занятости населения Тюменской области уделяют и вопросам обеспечения личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения граждан. Так, каждый безработный гражданин может воспользоваться услугами по организации профориентации в целях выбора сферы деятельности, социальной адаптации на рынке труда, психологической поддержке, профессиональному обучению и получению дополнительного образования, в том числе, на период отпуска по уходу за ребенком.
Фото: http://bnews.kz