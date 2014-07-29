Все больше тюменцев желают получить работу

Общая численность граждан, нашедших работу при содействии органов службы занятости, составила 18,4 тысяч человек. По подсчетам Вадима Самсонова, это около 73% от числа всех граждан, обратившихся с данной целью. В общей сложности за первое полугодие 2014 года в Тюменской области смогли найти работу 943 инвалида, 571 человек из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 446 граждан предпенсионного возраста, 219 многодетных родителей, 171 пенсионер, стремящийся возобновить трудовую деятельность и 90 граждан, освобожденных из мест лишения свободы.