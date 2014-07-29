В Тюмени число заболевших корью не снижается

Плановая иммунизация против кори проводится в России и в том числе в Тюменской области с 1968 года ежегодно в течение года в рамках национального календаря профилактических прививок. Бесплатно прививки против кори можно поставить в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения по месту жительства и месту работы: