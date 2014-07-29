В Тюмени число заболевших корью не снижается

Лабораторно подтверждены 42 случая, по пяти больным материал направлен на генотипирование в Национальный центр по надзору за корью (г. Москва), результатов пока нет. В стационаре инфекционной больницы получают лечение 1 больной корью.
Сформировано 56 эпидемических очагов, контактных с больными -10 тысяч 119. Подлежат прививкам — 4 тысячи 313, привито по эпидемическим показаниям на 25 июля — 4 тысячи 58 человек. Иммуноглобулин получили 379 человек из числа контактных.
Роспотребнадзор напоминает, что самый эффективный и доступный способ предупреждения заболевания — это прививка. Сделав прививку от кори, человек защищает себя и окружающих лиц от заболевания.
Плановая иммунизация против кори проводится в России и в том числе в Тюменской области с 1968 года ежегодно в течение года в рамках национального календаря профилактических прививок. Бесплатно прививки против кори можно поставить в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения по месту жительства и месту работы:
— Детям вакцинация в 12 месяцев и ревакцинация в 6 лет.
— Не привитым ранее, не имеющим сведений о прививках против кори и не болевшим корью детям в возрасте до 17 лет включительно и взрослым до 35 лет иммунизация против кори проводится двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками.
— Лица, привитые ранее однократно, подлежат проведению однократной иммунизации с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками.
Фото: omsk-med.ru