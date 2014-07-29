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В Тюмени число заболевших корью не снижается

29 июля 2014, 09:40
В Тюмени зарегистрировано 48 случаев заболеваний корью по первичным диагнозам и результатам лабораторного подтверждения в региональном центре по надзору за корью (г. Новосибирск) по данным на 25 июля. Среди заболевших 16 взрослых и 32 ребенка, из них 14 детей до 1 года.
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Тюмень

Лабораторно подтверждены 42 случая, по пяти больным материал направлен на генотипирование в Национальный центр по надзору за корью (г. Москва), результатов пока нет. В стационаре инфекционной больницы получают лечение 1 больной корью.

Сформировано 56 эпидемических очагов, контактных с больными -10 тысяч 119. Подлежат прививкам — 4 тысячи 313, привито по эпидемическим показаниям на 25 июля — 4 тысячи 58 человек. Иммуноглобулин получили 379 человек из числа контактных.

Роспотребнадзор напоминает, что самый эффективный и доступный способ предупреждения заболевания — это прививка. Сделав прививку от кори, человек защищает себя и окружающих лиц от заболевания.

Плановая иммунизация против кори проводится в России и в том числе в Тюменской области с 1968 года ежегодно в течение года в рамках национального календаря профилактических прививок. Бесплатно прививки против кори можно поставить в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения по месту жительства и месту работы:

— Детям вакцинация в 12 месяцев и ревакцинация в 6 лет.

— Не привитым ранее, не имеющим сведений о прививках против кори и не болевшим корью детям в возрасте до 17 лет включительно и взрослым до 35 лет иммунизация против кори проводится двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками.

— Лица, привитые ранее однократно, подлежат проведению однократной иммунизации с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками.

Фото: omsk-med.ru

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