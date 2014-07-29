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У россиян картошка не в тренде

29 июля 2014, 11:29
Росстат закончил уникальное исследование рациона питания наших сограждан и презентовал его первые результаты. Специалисты заглянули буквально в каждую тарелку каждого из 100 тысяч опрошенных россиян и посчитали все съеденное за сутки.
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Тюмень

Как сообщил замруководителя Росстата Константин Лайкам, по сравнению с 1990-ми годами мы стали есть гораздо больше. Исключение составляют только хлеб и картошка, что, наверное, не так плохо.

В 2000 году каждый россиянин в среднем съедал в год 109 кг хлебобулочных изделий, а в прошлом году — 98 кг. Картофеля стали есть существенно меньше — почти в 1,5 раза. Зато потребление фруктов и ягод выросло вдвое, мяса — в 1,5 раза. Гораздо больше стали есть молочных продуктов, яиц, рыбы. Правда, рыбы все равно еще маловато в нашем рационе — всего 22 кг в год на человека. А вот сахара съели по 23 кг. И это не считая пирожных, тортов и прочего десерта.

«Мы спрашивали, как часто люди едят мясо, рыбу, фрукты, — рассказывает Константин Лайкам. — Согласно международным критериям считается нормой, когда эти продукты едят не реже чем через день».

В целом 52% семей сказали, что у них достаточно той еды, которую они хотят есть. 42% сказали, еды достаточно, но не всегда той, которую они хотят. 4% сообщили, что иногда испытывают недостаток еды. И один процент признался, что часто не хватает еды. То есть в общей сложности 5% граждан недоедают.

«Если посмотреть эти показатели по основным социальным группам, то увидим, что самые большие трудности с питанием испытывают домохозяйства, которые состоят только из инвалидов (11% таких семей иногда или часто испытывают недостаток еды), а также домохозяйства, состоящие только из пенсионеров, и многодетные семьи (в этих группах по 9% семей недоедают), — сообщил замглавы Росстата. — Впрочем, согласно обследованию бюджетов домохозяйств доходы у пенсионеров не самые низкие, а вот с питанием не все хорошо. Возможно, это связано с тем, что они вынуждены помогать своим детям. Об этом многие говорят».

Тем не менее, 16% городских домохозяйств и 19% сельских отметили, что за последний год их питание улучшилось, для большинства же осталось на прежнем уровне. Чаще всего говорили об улучшении питания молодые семьи (25%) и, как ни странно, многодетные семьи (23%).

Фото: tulawow.ru

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