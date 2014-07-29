У россиян картошка не в тренде

«Если посмотреть эти показатели по основным социальным группам, то увидим, что самые большие трудности с питанием испытывают домохозяйства, которые состоят только из инвалидов (11% таких семей иногда или часто испытывают недостаток еды), а также домохозяйства, состоящие только из пенсионеров, и многодетные семьи (в этих группах по 9% семей недоедают), — сообщил замглавы Росстата. — Впрочем, согласно обследованию бюджетов домохозяйств доходы у пенсионеров не самые низкие, а вот с питанием не все хорошо. Возможно, это связано с тем, что они вынуждены помогать своим детям. Об этом многие говорят».