Тюменцев наказывают за ложные доносы

К примеру, 59-летний Петр П. незаконно обвинил свою сожительницу в том, что та украла у него 325 тысяч рублей. Дело в том, что пара жила не слишком дружно, постоянно возникали конфликты. По сведениям свидетелей, мужчина бил сожительницу, оскорблял ее. В конце концов, женщина не выдержала и выгнала обидчика из дома: поменяла замки и выставила его вещи на лестничную площадку. Петр П., когда сожительница не открыла ему дверь, вызвал полицию и сказал, что женщина похитила у него деньги, накопленные за пять лет.
Сотрудники полиции предупредили Петра П., что за заведомо ложный донос ему грози уголовная ответственность, но мужчина, тем не менее, написал заявление на сожительницу. По результатам следственно-оперативных мероприятий было установлено, что информация тюменца не соответствует действительности, и вот уже сам Петр П. стал фигурантом уголовного дела.
По данным старшего помощника прокурора Центрального округа Тюмени Елены Авдеенко, суд признал Петра П. виновным по ч. 1 ст. 306 УК РФ и приговорил его к наказанию в виде обязательных работ.
Такое же наказание та же судья назначила и Алексею Х., также признанному виновным в заведомо ложном доносе. В мае текущего года тюменец заявил в полицию, что неизвестный ему человек взял на его имя кредит на сумму более 30 тысяч рублей. Однако, как выяснилось по итогам проведенной проверки, указанную сумму в долг у банка взял сам Алексей Х. Он работал в одном из магазинов компьютерной техники и в феврале приобрел там ноутбук и рюкзак, оформив на свое имя кредит — 30 680 рублей под 36% годовых. Когда же пришло время вносить первый платеж, мужчина решил, что его финансовое положение слишком сложное, чтобы оплачивать кредит и придумал, как всех обмануть. Не вышло.