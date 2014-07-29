Тюменцев наказывают за ложные доносы

Такое же наказание та же судья назначила и Алексею Х., также признанному виновным в заведомо ложном доносе. В мае текущего года тюменец заявил в полицию, что неизвестный ему человек взял на его имя кредит на сумму более 30 тысяч рублей. Однако, как выяснилось по итогам проведенной проверки, указанную сумму в долг у банка взял сам Алексей Х. Он работал в одном из магазинов компьютерной техники и в феврале приобрел там ноутбук и рюкзак, оформив на свое имя кредит — 30 680 рублей под 36% годовых. Когда же пришло время вносить первый платеж, мужчина решил, что его финансовое положение слишком сложное, чтобы оплачивать кредит и придумал, как всех обмануть. Не вышло.