Тюменская продукция расширит географию продаж

По информации заместителя губернатора Олега Зарубы, в рамках содействия реализации местной продукции проведены переговоры с торговыми сетями «Метро», «Лента», «Мосмарт», «Х5», «О’КЕЙ», «АШАН», а также локальными торговыми сетями «Абсолют», «Пчелка», «Каприз», «Мостовский» и др. Организованы закупочные сессии продуктов местных предприятий: мяса, мяса птицы, мясных полуфабрикатов, колбас, а также молочной, овощной, рыбной, хлебобулочной и кондитерской продукции, напитков. Более 40 производителей Тюменской области организовали презентацию и дегустацию продуктов питания в торговых точках областного центра, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области.