Тюменская продукция расширит географию продаж

Торговые сети, работающие в Тюмени, активно реализуют продукты питания местных сельхозтоваропроизводителей, и население голосует рублем за такие товары.
Вопрос о ходе исполнения поручения губернатора Тюменской области от 23 января 2014 года о взаимодействии с торговыми сетями по вопросам содействия в реализации продукции переработки и продуктов питания, произведенных местными сельхозтоваропроизводителями рассмотрели 28 июля участники заседания президиума правительства Тюменской области.
По информации заместителя губернатора Олега Зарубы, в рамках содействия реализации местной продукции проведены переговоры с торговыми сетями «Метро», «Лента», «Мосмарт», «Х5», «О’КЕЙ», «АШАН», а также локальными торговыми сетями «Абсолют», «Пчелка», «Каприз», «Мостовский» и др. Организованы закупочные сессии продуктов местных предприятий: мяса, мяса птицы, мясных полуфабрикатов, колбас, а также молочной, овощной, рыбной, хлебобулочной и кондитерской продукции, напитков. Более 40 производителей Тюменской области организовали презентацию и дегустацию продуктов питания в торговых точках областного центра, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области.
По итогам закупочных сессий заключен ряд договоров о реализации в торговых сетях продукции переработки и продуктов питания, произведенных местными сельхозтоваропроизводителями. Кроме того, предусмотрено расширение ассортимента и географии продаж.