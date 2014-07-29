Центробанк о ставках по кредитам и комиссиях за платежи ЖКХ

Вопрос 5. Обратился в коммерческий банк за кредитом. При его оформлении специалист банка пояснил, что обязательна страховка, которая тоже включается в сумму кредита. Мне одобрили кредит, но у меня пропала необходимость в нем. Несмотря на то, что деньги со счета я не снимал, банк потребовал возместить сумму процентов за один месяц и стоимость страховки. Насколько правомерны действия банка, учитывая, что я так и не воспользовался деньгами банка и со счета их не снял.