Центробанк о ставках по кредитам и комиссиях за платежи ЖКХ

Специалисты Главного управления по Тюменской области Центробанка РФ дали ответы на некоторые вопросы граждан в сфере банковских услуг.
Вопрос 1. Оформили с супругой ипотечный кредит, по условиям которого супруга выступила заемщиком, а я созаемщиком. Могу ли я ознакомиться с остатком долга по ипотечному кредиту, измененным графиком платежей в случае досрочного погашения или это исключительное право заемщика?
— В отличие от поручителя созаемщик выступает равноправным участником кредитной операции, т. е. имеет все те же права и обязанности, что и заемщик. Согласно ст. 10 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» потребитель всегда имеет право знать о размере своей задолженности перед банком, сумме уплаченных процентов, предстоящих платежах с раздельным указанием суммы процентов, подлежащих уплате потребителем, и оставшейся суммы кредита. Таким образом, банк не вправе отказать Вам в предоставлении информации по кредитному договору.
В случае досрочного возврата части кредита, в связи с изменением полной стоимости кредита, банк обязан заблаговременно, до наступления даты очередного платежа, предоставить потребителю уточненный график платежей по кредитному договору.
Вопрос 2. Прошу разъяснить, возможно ли расторжение договора банковского счета в одностороннем порядке по инициативе банка? Если да, то при наличии каких условий?
— Статья 859 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает специальный порядок одностороннего досрочного расторжения договора банковского счета. Если в течение двух лет не производились операции по этому счету и при отсутствии денежных средств за этот же период, банк вправе отказаться от исполнения договора банковского счета, т. е. расторгнуть договор, предупредив об этом клиента в письменной форме. В противном случае договор банковского счета подлежит расторжению в судебном порядке.
Вопрос 3. При переводе денежных средств с банковской карты за оплату услуг ЖКХ кредитная организация предложила заплатить комиссионный платеж. Имеет ли право банк взимать комиссию за оплату услуг ЖКХ при оплате банковской картой?
— Взимание комиссии за посреднические услуги по приему платежей за жилищно-коммунальные услуги относятся к коммерческой деятельности организации, регулируемой гражданским законодательством Российской Федерации. Размер комиссионного вознаграждения по операциям устанавливается кредитной организацией по соглашению с клиентами. Ряд кредитных организаций предлагают услуги и способы оплаты услуг ЖКХ без взимания комиссий. Прежде чем совершать какие либо операции через банк, следует внимательно изучить условия предоставления тех или иных услуг, а также аналогичные предложения других банков.
Вопрос 4. Брала кредит в банке на бытовую технику. Долг по кредиту погасила полностью. Спустя 9 лет обратилась за кредитом в другой банк, но получила отказ. В банке мне посоветовали заказать кредитную историю. В результате выяснилось, что якобы мне была выдана банковская карта и за мной числится долг в размере 25 000 рублей. На самом деле кредит по банковской карте я не оформляла, от уплаты долга не уклонялась. Подскажите, как мне действовать в этой ситуации?
— Вы можете обратиться в бюро, где хранится кредитная история, с заявлением о внесении изменений и дополнений в эту кредитную историю. Для того чтобы узнать, в каком именно бюро хранится ваша кредитная история, можно направить запрос через официальный сайт Банка России в сети Интернет — www.cbr.ru.
Бюро кредитных историй в течение 30 дней со дня получения заявления проводит дополнительную проверку информации, входящей в состав кредитной истории, запросив ее в банке, представившем спорные сведения. На время проведения такой проверки в кредитной истории делается соответствующая пометка.
Бюро кредитных историй обновляет кредитную историю в оспариваемой части в случае подтверждения заявления или оставляет кредитную историю без изменения. О результатах рассмотрения указанного заявления бюро кредитных историй обязано в письменной форме проинформировать по истечении 30 дней со дня его получения.
В случае отказа бюро кредитных историй в удовлетворении заявления его можно обжаловать в судебном порядке. Стоит помнить, что исправлена может быть только недостоверная информация, содержащаяся в кредитной истории, если Вы действительно допустили просрочки по платежам, то информацию исправить нельзя.
Вопрос 5. Обратился в коммерческий банк за кредитом. При его оформлении специалист банка пояснил, что обязательна страховка, которая тоже включается в сумму кредита. Мне одобрили кредит, но у меня пропала необходимость в нем. Несмотря на то, что деньги со счета я не снимал, банк потребовал возместить сумму процентов за один месяц и стоимость страховки. Насколько правомерны действия банка, учитывая, что я так и не воспользовался деньгами банка и со счета их не снял.
— Согласно ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора, самостоятельно решают вопрос о том, вступать им в договорные отношения или нет. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. Вами был заключен кредитный договор, на основании которого в банке был открыт счет и предоставлен кредит путем зачисления средств на счет. Кредитный договор является реальным и считается заключенным с момента передачи денежных средств.
В случае, если согласно условиям кредитного договора кредит предоставляется банком клиенту путем зачисления денежных средств на его счет, кредит будет считаться предоставленным с даты такого зачисления. Сумма займа, предоставленного под проценты заемщику — гражданину для личного, семейного, домашнего пользования, не связанного с предпринимательской деятельностью, может быть возвращена заемщиком досрочно полностью или по частям при условии уведомления об этом займодавца не менее чем за тридцать дней до дня такого возврата. В связи с этим полагаем, что действия банка правомерны.
Страхование жизни и здоровья является добровольным видом страхования, следовательно, оно не может быть возложено на гражданина в качестве обязательства, обусловливающего предоставление ему другой самостоятельной услуги — выдачи кредита. Вместе с тем, включение в кредитный договор с заемщиком-гражданином условия о страховании его жизни и здоровья не будет нарушать его прав, если заемщику была предоставлена возможность заключить с банком кредитный договор без названного условия. Однако процентная ставка по кредиту без страхования жизни и здоровья заемщика, как правило, выше.
Вопрос 6. Имеет ли банк право устанавливать высокие процентные ставки по кредитам?
— Процентная ставка — это рыночная цена кредита, определяемая банком. Она рассчитывается с учетом целого ряда показателей, отражающих ситуацию на рынке кредитования, и в соответствии с внутренней политикой банка. Согласно законодательству процентные ставки по кредитам, порядок их определения и комиссионное вознаграждение по операциям устанавливаются кредитной организацией по соглашению с клиентами. Подписывая кредитный договор, заемщик соглашается со всеми его условиями, включая размер процентной ставки.
Вопрос 7. Мне поступил звонок от неизвестного лица, с его слов, из финансового отдела Банка России, по вопросу выплаты денежной компенсации на сумму около 450 000 рублей, якобы присужденной мне судом. Для ее получения предлагалось перечислить 50 000 рублей на указанный счет. Прошу объяснить легальность этого обращения.
— В Банк России периодически поступают обращения граждан, кредитных организаций с информацией, связанной с мошенничеством в банковской сфере. Мошенники используют различные способы обмана граждан, злоупотребляют доверием добросовестных клиентов кредитных организаций. Например, от имени Центрального банка Российской Федерации рассылаются sms-сообщения о блокировке банковских карт, предлагаются услуги, связанные с якобы выкупом задолженности физических лиц перед банками за 20–35% от суммы долга. Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками Генеральной прокуратуры, Банка России, судебных органов, сообщают о выплате денежной компенсации от признания незаконной деятельности всевозможных фирм, для получения которой требуется перечислить определенную сумму «комиссии», либо «налога» на счета указанных ими лиц.
В случае поступления в ваш адрес телефонного обращения аналогичного содержания (с указанием номеров телефонов) следует обращаться в правоохранительные органы.