Трагедия в Тобольске: Mercedes впечатал «семерку» в столб

За рулем «Мерседеса» находился 26-летний тоболяк. В дорожно-транспортном происшествии он не пострадал. Водительский стаж молодого человека два года. В момент аварии он, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения. Ранее сотрудники ГИБДД неоднократно задерживали водителя, управлявшего автомобилем не имея права управления. В 2005 году молодой человек отказался пройти медицинское освидетельствование, за что получил срок лишения права управления на 18 месяцев, в 2009 вновь был задержан в нетрезвом состоянии и подвергнут административному аресту.