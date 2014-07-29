Трагедия в Тобольске: Mercedes впечатал «семерку» в столб

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, около четырех часов дня на проспекте Дзираева водитель автомобиля Mercedes S-класса не выдержал дистанцию, вследствие чего иномарка ударила сзади автомобиль «Жигули» седьмой модели, который откинуло на опору освещения. В результате аварии 65-летний водитель «семерки» от полученных травм скончался.
За рулем «Мерседеса» находился 26-летний тоболяк. В дорожно-транспортном происшествии он не пострадал. Водительский стаж молодого человека два года. В момент аварии он, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения. Ранее сотрудники ГИБДД неоднократно задерживали водителя, управлявшего автомобилем не имея права управления. В 2005 году молодой человек отказался пройти медицинское освидетельствование, за что получил срок лишения права управления на 18 месяцев, в 2009 вновь был задержан в нетрезвом состоянии и подвергнут административному аресту.
Вчера в четыре часа утра сотрудники ГИБДД отстранили водителя от управления в нетрезвом состоянии. Молодой человек управлял автомобилем «Ока», принадлежащем его супруге. Показания алкотестера составили 0,74 мг/л. Инспекторам он пообещал проспаться и пойти на работу. Однако снова сел за руль, что привело к трагедии.
По имеющейся информации, 26-летний владелец «Мерседеса» работает экскаваторщиком, женат, имеет двоих детей.