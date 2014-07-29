Сотрудники ГИБДД раскрыли 7 преступлений за сутки

Четыре преступления, связанных с перевозкой и хранением наркотиков, пресечены инспекторами ГИБДД в ходе операции «Мак» в Абатском, Голышмановском, Заводоуковском и Нижнетавдинском районах. 80 граммов марихуаны изъяли инспекторы ДПС у 18-летнего жителя села Абатское на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. В Голышманово у ранее судимого за кражу жителя поселка изъято 25 граммов маковой соломки. 88 граммов марихуаны перевозил житель Заводоуковского городского округа. На 23 километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда нарядом полка ДПС ГИБДД в ходе досмотра у ранее судимого жителя города Тавда Свердловской области обнаружено более 23 граммов синтетического наркотика.