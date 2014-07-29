Сотрудники ГИБДД раскрыли 7 преступлений за сутки

ВАЗовскую «копейку» угнали в три часа дня в деревне Мезенка Ишимского района. Злоумышленник воспользовался тем, что владелец оставил незакрытый автомобиль у продуктового магазина. Оперативно задержать машину удалось наряду ДПС на улице Центральной в Ишиме. Угонщиком оказался 18-летний молодой человек.
В городе Тобольске ночью из автомобиля Daewoo Matiz похитили видеорегистратор. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, установить личность злоумышленника удалось экспертам по отпечаткам пальцев, после чего наряд ДПС задержал его по ориентировке.
Четыре преступления, связанных с перевозкой и хранением наркотиков, пресечены инспекторами ГИБДД в ходе операции «Мак» в Абатском, Голышмановском, Заводоуковском и Нижнетавдинском районах. 80 граммов марихуаны изъяли инспекторы ДПС у 18-летнего жителя села Абатское на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. В Голышманово у ранее судимого за кражу жителя поселка изъято 25 граммов маковой соломки. 88 граммов марихуаны перевозил житель Заводоуковского городского округа. На 23 километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда нарядом полка ДПС ГИБДД в ходе досмотра у ранее судимого жителя города Тавда Свердловской области обнаружено более 23 граммов синтетического наркотика.
В областном центре водитель из Нового Уренгоя предъявил инспекторам ДПС водительское удостоверение с признаками подделки. Экспертиза подтвердила подозрения сотрудников ГИБДД. Как выяснилось, 27-летний северянин ранее уже был судим за кражу и угон автомобиля.