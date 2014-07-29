Первое место парада колясок уплыло под алыми парусами

Маленькие принцессы, юные байкеры, Машенька — это неполный список всех героев девятого парада детских колясок. На суд жюри в этом году изобретательные родители представили 52 необычных транспортных средства.
Все эти шедевры мирового искусства заполнили в День города, 26 июля, площадь 400-летия Тюмени. Из всего этого многообразия жюри предстояло наградить 19 лучших, в том числе выявить коляску-победительницу.
По традиции, мастерам, которые лучше всех украсили коляску своего малыша, вручили 30 000 рублей. Призеры также получили ценные подарки, их участникам дарили партнеры акции.
Например, представитель торговой марки «Омский бекон» выбрал самую «колбасную коляску», а телеканал «Домашний» наградил самую уютную.
Первое место безоговорочно все члены жюри отдали коляске под номером 15. Семья тюменцев Потехиных сделала корабль «Алые паруса» в уменьшенном варианте.
Серебро досталось коронованной персоне. Малыш четы Пачежерцевых наблюдал парад с высоты трона.
Третье место завоевали участники прошлого парада. В этом году их композиция «Маша и Медведь» также не осталась без внимания жюри.
Фото Марина Аксарина, Кирилл Изотов