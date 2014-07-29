Областной «День поля» познакомит с современной сельхозтехникой

В торжественном открытии примут участие заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов, председатель комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Юрий Конев, и.о. главы Тюменского района Светлана Иванова и генеральный директор ЗАО «Успенское» Людмила Захаренко.
В программе — демонстрационный показ сельскохозяйственной техники по выполнению технологических операций. Всего планируется представить более 130 единиц техники. Участники «Дня поля» смогут увидеть в работе современные трактора, сеялки, кормоуборочные комбайны, самоходные косилки, посевные комплексы, опрыскиватели и многое другое.
Познакомившись с техникой на демонстрации, о каждом образце можно будет получить больше информации от специалистов возле экспозиций, подготовленных предприятиями технического сервиса. Кроме того, всех участников ждет знакомство с технологиями возделывания сельскохозяйственных культур на демонстрационных площадках. В частности, это элементы технологии возделывания кукурузы, гороха, яровой пшеницы, овса, рапса, многолетних трав на сено, сенаж.
На торжественной церемонии закрытия областного «Дня поля-2014» состоится награждение работников агропромышленного комплекса Тюменской области, подведение итогов выставки-демонстрации техники и оборудования и награждение победителей олимпиады среди агрономов агропромышленного комплекса области, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.
Фото: http://agrorost.com