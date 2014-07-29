Областной «День поля» познакомит с современной сельхозтехникой

Познакомившись с техникой на демонстрации, о каждом образце можно будет получить больше информации от специалистов возле экспозиций, подготовленных предприятиями технического сервиса. Кроме того, всех участников ждет знакомство с технологиями возделывания сельскохозяйственных культур на демонстрационных площадках. В частности, это элементы технологии возделывания кукурузы, гороха, яровой пшеницы, овса, рапса, многолетних трав на сено, сенаж.