Наехавший на ногу инспектора подросток пойдет под суд

Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Как следует из материалов уголовного дела, несовершеннолетний, воспользовавшись тем, что его мама 3 марта находилась в командировке, поехал кататься на новом Mercedes-Benz C 63 AMG без государственного регистрационного знака. При этом у юноши в силу возраста не имелось водительских прав.
Около 22 часов на пересечении улиц Республики и Профсоюзной подросток не выполнил требование сотрудника полиции об остановке транспортного средства и скрылся. Около 22:20 на улице Полевой Mercedes был блокирован и остановлен экипажем инспекторов ДПС.
Сотрудники предложили водителю выйти из машины и предъявить документы на право управления транспортным средством. Однако тот проигнорировал законные требования сотрудников ДПС, закрывшись в салоне. Спустя некоторое время несовершеннолетний начал движение, наехав на ногу инспектора ДПС. После травмирования полицейского подросток вышел из автомобиля.
В отношении несовершеннолетнего был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства), по результатам рассмотрения которого он оштрафован на 500 рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Сейчас несовершеннолетнему предстоит понести ответственность и по Уголовному кодексу РФ.
Материалы дела в отношении него направлены в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.
Для сведения: санкция ч. 2 ст. 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.