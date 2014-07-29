Наехавший на ногу инспектора подросток пойдет под суд

Как следует из материалов уголовного дела, несовершеннолетний, воспользовавшись тем, что его мама 3 марта находилась в командировке, поехал кататься на новом Mercedes-Benz C 63 AMG без государственного регистрационного знака. При этом у юноши в силу возраста не имелось водительских прав.