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Наехавший на ногу инспектора подросток пойдет под суд

29 июля 2014, 13:11
Прокуратура Калининского округа города Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 17-летнего водителя Меrcedes-Benz, который в марте наехал на ногу инспектору ДПС.
Сюжет
Тюмень

Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как следует из материалов уголовного дела, несовершеннолетний, воспользовавшись тем, что его мама 3 марта находилась в командировке, поехал кататься на новом Mercedes-Benz C 63 AMG без государственного регистрационного знака. При этом у юноши в силу возраста не имелось водительских прав.

Около 22 часов на пересечении улиц Республики и Профсоюзной подросток не выполнил требование сотрудника полиции об остановке транспортного средства и скрылся. Около 22:20 на улице Полевой Mercedes был блокирован и остановлен экипажем инспекторов ДПС.

Сотрудники предложили водителю выйти из машины и предъявить документы на право управления транспортным средством. Однако тот проигнорировал законные требования сотрудников ДПС, закрывшись в салоне. Спустя некоторое время несовершеннолетний начал движение, наехав на ногу инспектора ДПС. После травмирования полицейского подросток вышел из автомобиля.

В отношении несовершеннолетнего был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства), по результатам рассмотрения которого он оштрафован на 500 рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сейчас несовершеннолетнему предстоит понести ответственность и по Уголовному кодексу РФ.

Материалы дела в отношении него направлены в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ч. 2 ст. 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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