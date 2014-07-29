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«Бомбилу» оштрафовали и закрыли на 5 суток

29 июля 2014, 09:27
Житель Ярковского района, незаконно установивший опознавательный фонарь легкового такси на свою машину, «заработал» административный штраф и пять суток административного ареста.
Сюжет
Арест

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области, судебные приставы Ярковского районного отдела на основании исполнительного листа возбудили исполнительные производства о взыскании с мужчины административного штрафа в размере 5 тысяч рублей и конфискации в доход государства опознавательного фонаря легкового такси.

Неоднократные требования судебного пристава-исполнителя об оплате долга должник игнорировал, на прием по вызову не являлся. Судебный пристав-исполнитель составил административный протокол за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный законодательством, и собрал материалы по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, которые направил в суд.

19 июля 2014 года в ходе судебного разбирательства суд признал виновным «таксиста-любителя» и определил ему наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.

Административный штраф является одной из самых часто используемых и наиболее действенных санкций, и хотя он применяется к гражданам, совершившим незначительные правонарушения, не стоит откладывать его оплату на «потом».

#Новости#Арест#Судебные приставы#Такси#Транспорт#Olga#Общество
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