133 украинца прилетят в Тюмень из Ростовской области

Из Ростовской области в Тюмень прибудут 133 человека, в том числе 43 ребенка. Для встречи прибывших граждан в аэропорт прибудут: заместитель руководителя оперативного штаба по приему и размещению граждан вынужденно покинувших территорию Украины — первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик и начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области генерал-майор Юрий Алехин.
Кроме этого, борт МЧС будут встречать сотрудники психологической службы Главного управления МЧС России по Тюменской области, личный состав Тюменского гарнизона пожарной охраны и рабочая группа, состоящая из представителей социальных служб и различных ведомств.
Организован комплекс мероприятий по встрече и размещению прибывающих граждан в пункте временного размещения в Упоровском районе, где уже подготовлено все необходимое.
Фото: veved.ru