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133 украинца прилетят в Тюмень из Ростовской области

29 июля 2014, 17:35
Сегодня, 29 июля в 19 часов в аэропорту Рощино приземлится борт Ил-76 МЧС России с гражданами, вынужденно покинувшими территорию Украины.
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Тюмень

Из Ростовской области в Тюмень прибудут 133 человека, в том числе 43 ребенка. Для встречи прибывших граждан в аэропорт прибудут: заместитель руководителя оперативного штаба по приему и размещению граждан вынужденно покинувших территорию Украины — первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик и начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области генерал-майор Юрий Алехин.

Кроме этого, борт МЧС будут встречать сотрудники психологической службы Главного управления МЧС России по Тюменской области, личный состав Тюменского гарнизона пожарной охраны и рабочая группа, состоящая из представителей социальных служб и различных ведомств.

Организован комплекс мероприятий по встрече и размещению прибывающих граждан в пункте временного размещения в Упоровском районе, где уже подготовлено все необходимое.

Фото: veved.ru

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