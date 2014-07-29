133 украинца прилетят в Тюмень из Ростовской области

Из Ростовской области в Тюмень прибудут 133 человека, в том числе 43 ребенка. Для встречи прибывших граждан в аэропорт прибудут: заместитель руководителя оперативного штаба по приему и размещению граждан вынужденно покинувших территорию Украины — первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик и начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области генерал-майор Юрий Алехин.