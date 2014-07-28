Жара отключила «ВКонтакте»

К 21:40, примерно через три часа после сбоя, «ВКонтакте» снова появилась онлайн, а пользователи получили возможность отправлять сообщения и загружать контент. Однако соцсеть ожила не полностью: к 23.00 в все еще не восстановилась возможность ставить отметку «мне нравится», или, попросту говоря, лайкать.