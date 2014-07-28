Жара отключила «ВКонтакте»

Вечером 27 июля в работе самой популярной российской соцсети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой. Сперва со страниц некоторых пользователей соцсети исчезли все записи и фотографии, также резко упала скорость загрузки страниц. Вскоре после этого сервис полностью прекратил работу: перестали быть доступными как веб-версия «ВКонтакте», так и приложения.
По словам пресс-секретаря «ВКонтакте» Григория Лобушкина, причиной неполадок стала аномально жаркая погода: по данным сервиса Gismeteo.ru, температура в Санкт-Петербурге в воскресенье достигала 31 градуса.
«Сайт недоступен вследствие аварии в одном из дата-центров „ВКонтакте“ в Санкт-Петербурге, вызванной беспрецедентной жарой», — пояснил Лобушкин в своем микроблоге в Twitter.
К 21:40, примерно через три часа после сбоя, «ВКонтакте» снова появилась онлайн, а пользователи получили возможность отправлять сообщения и загружать контент. Однако соцсеть ожила не полностью: к 23.00 в все еще не восстановилась возможность ставить отметку «мне нравится», или, попросту говоря, лайкать.
«Осталось привести в чувства сервер с лайками. Скоро и они вернутся», — пообещал Григорий Лобушкин в Twitter.
Встревоженные сбоем в работе «ВКонтакте» пользователи наводнили другие социальные сети сообщениями о проблеме. Запущенный ими хэштег #вкживи уже через полчаса стал самым популярным во всем Twitter.
И, конечно же, сбой в соцсети стал для заскучавших пользователей поводом поупражняться в остроумии.
«Миллионы беженцев из ВК собрались на территории Твиттера. Возможна гуманитарная катастрофа», — пишет пользователь 314zdc. «Появился новый праздник — 27 июля. Люди будут выходить на улицу, биться телефонами и говорить: «Контакт воскрес», — «Воистину воскрес», — пишет Ann_Verro.
Сбои в работе «ВКонтакте» происходят не впервые: последние масштабные неполадки в работе соцсети происходили в январе этого года. Тогда основатель «ВКонтакте» Павел Дуров объяснил перебои в работе сети техническими проблемами и порекомендовал пользователям почитать книгу в ожидании устранения проблем.
Жара отключает «ВКонтакте» тоже не впервые: 25 июля 2010 года в работе сервиса произошла почти трехчасовая пауза. Ее причиной послужил выход из строя из-за аномальной жары основного автомата питающей подстанции на дата-центре, где были размещены сервера «ВКонтакте».
Крупнейшая в 2014 году авария из-за перегрева в дата-центре произошла 12 марта. Тогда перебои со службами Microsoft — SkyDrive, Hotmail, и Outlook многие пользователи испытывали в течение 16 часов.
Социальная сеть «ВКонтакте» была основана в 2006 году Павлом Дуровым, который был генеральным директором до марта 2014 года. 21 марта Дурова сняли с поста генерального директора.