Владимир Якушев подал документы в избирательную комиссию

Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Якушев, входящий в парию «Единая Россия», подал документы в региональную избирательную комиссию для участия в выборах главы региона.
От партии ЛДПР выдвинут депутат Тюменской областной думы пятого созыва на непостоянной основе, заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Михаил Селюков.
Также с кандидатурой на пост губернатора региона определилась партия КПРФ, им стал заместитель председателя Комитета по промышленности Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва Павел Дорохин.
Конкуренцию им составит кандидат от «Справедливой России» — руководитель регионального отделения политической организации, депутат облдумы, заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Пискайкин.
Выборы пройдут в единый день голосования 14 сентября 2014 года, избирать губернатора Тюменской области будут жители всей большой «матрешки» .