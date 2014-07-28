nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени закрыли сайт террористов

28 июля 2014, 16:45
В Тюмени суд по заявлению прокуратуры запретил распространение материалов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Сюжет
Тюмень

Прокуратура Ленинского округа г. Тюмени в ходе мониторинга сети Интернет выявила интернет-ресурс, содержащий информационные материалы о деятельности Партии исламского освобождения «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Между тем, решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 г. по заявлению генерального прокурора РФ «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») признана террористической, и ее деятельность запрещена на территории России.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму» террористической деятельностью признается пропаганда идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности.

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. В соответствии с Уголовным кодексом РФ терроризм, возбуждение национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды являются уголовно-наказуемыми деяниями.

В связи с этим прокурор округа обратился в Ленинский районный суд г. Тюмени с заявлением о признании размещенной на интернет-ресурсе информации запрещенной к распространению в Российской Федерации. Заявление прокурора удовлетворено судом.

После вступления решения в законную силу оно будет направлено прокуратурой в Роскомнадзор для включения интернет-ресурса в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено, сообщает прокуратура Ленинского округа г. Тюмени.

Фото: http://vz.ua

#Новости#Террористы#Тюмень#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25