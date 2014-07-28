В Тюмени закрыли сайт террористов

Прокуратура Ленинского округа г. Тюмени в ходе мониторинга сети Интернет выявила интернет-ресурс, содержащий информационные материалы о деятельности Партии исламского освобождения «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Между тем, решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 г. по заявлению генерального прокурора РФ «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») признана террористической, и ее деятельность запрещена на территории России.
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму» террористической деятельностью признается пропаганда идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности.
Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. В соответствии с Уголовным кодексом РФ терроризм, возбуждение национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды являются уголовно-наказуемыми деяниями.
В связи с этим прокурор округа обратился в Ленинский районный суд г. Тюмени с заявлением о признании размещенной на интернет-ресурсе информации запрещенной к распространению в Российской Федерации. Заявление прокурора удовлетворено судом.
После вступления решения в законную силу оно будет направлено прокуратурой в Роскомнадзор для включения интернет-ресурса в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено, сообщает прокуратура Ленинского округа г. Тюмени.
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