В модном показе на «Михайловском» будут участвовать покупатели

Самое главное событие — модное дефиле. Лестница, ведущая на 2 этаж рынка, превратится в подиум. По нему пройдут модели агентства LanaMarinenko и настоящие покупатели, которые захотели принять участие в дефиле, в том числе дети от 5 до 9 лет. Вся одежда предоставлена магазинами 2 этажа. В показе будут представлены женские, мужские, молодежные и детские модели.
Будут подведены итоги акции «Михайловский дарит подарки». Все посетители 2 этажа рынка, которые до 1 августа сделают покупки на сумму от 1000 рублей, могут получить купон участника розыгрыша призов.
Среди присутствующих 2 августа в 12 часов будет разыграно более 30 подарков. Главным призом объявлен плазменный телевизор.
Также состоится награждение победительницы в конкурсе «Есть идея», ей вручат 1000 $ автору за лучшую идею по использованию пространства второго этажа. Она предложила устроить бесплатный обмен вещей. Администрация рынка «Михайловский», воплотила эту идею в лавку «Дарим», которая успешно работает на втором этаже рынка. Все желающие могут в нее принести ненужные в быту вещи (одежду, книги, кухонную утварь), и безвозмездно забрать понравившуюся вещь.
Мероприятие состоится по адресу ул. Федюнинского, 55. Подробности про акцию или работу рынка или работу лавки «Дарим» можно прочитать на сайте рынка михайловский72.рф.