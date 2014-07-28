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В модном показе на «Михайловском» будут участвовать покупатели

28 июля 2014, 12:12
Два крупных события одновременно пройдут на рынке «Михайловский» 2 августа.
Сюжет
Тюмень

Самое главное событие — модное дефиле. Лестница, ведущая на 2 этаж рынка, превратится в подиум. По нему пройдут модели агентства LanaMarinenko и настоящие покупатели, которые захотели принять участие в дефиле, в том числе дети от 5 до 9 лет. Вся одежда предоставлена магазинами 2 этажа. В показе будут представлены женские, мужские, молодежные и детские модели.

Будут подведены итоги акции «Михайловский дарит подарки». Все посетители 2 этажа рынка, которые до 1 августа сделают покупки на сумму от 1000 рублей, могут получить купон участника розыгрыша призов.

Среди присутствующих 2 августа в 12 часов будет разыграно более 30 подарков. Главным призом объявлен плазменный телевизор.

Также состоится награждение победительницы в конкурсе «Есть идея», ей вручат 1000 $ автору за лучшую идею по использованию пространства второго этажа. Она предложила устроить бесплатный обмен вещей. Администрация рынка «Михайловский», воплотила эту идею в лавку «Дарим», которая успешно работает на втором этаже рынка. Все желающие могут в нее принести ненужные в быту вещи (одежду, книги, кухонную утварь), и безвозмездно забрать понравившуюся вещь.

Мероприятие состоится по адресу ул. Федюнинского, 55. Подробности про акцию или работу рынка или работу лавки «Дарим» можно прочитать на сайте рынка михайловский72.рф.

#Новости#Мода#Тюмень#Рынок Михайловский#Ирина#Культура
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