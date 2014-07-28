В модном показе на «Михайловском» будут участвовать покупатели

Самое главное событие — модное дефиле. Лестница, ведущая на 2 этаж рынка, превратится в подиум. По нему пройдут модели агентства LanaMarinenko и настоящие покупатели, которые захотели принять участие в дефиле, в том числе дети от 5 до 9 лет. Вся одежда предоставлена магазинами 2 этажа. В показе будут представлены женские, мужские, молодежные и детские модели.