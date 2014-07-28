Учиться никогда не поздно

Возможность профессионального обучения появилась благодаря внесению изменений в федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации». С их принятием Центром занятости населения г. Тюмени и Тюменского района оказывается государственная услуга по профессиональному обучению и получению дополнительного профессионального образования незанятым пенсионерам, желающим продолжить трудовую деятельность.
Если вам назначена трудовая пенсия по старости, вы чувствуете в себе силы и желание работать и дальше, специалисты центра занятости населения проконсультируют вас по выбору востребованных на рынке труда профессий и предложат пройти обучение.
Продолжительность занятий составит от 7 дней до 2 месяцев в зависимости от выбранной специальности. После сдачи квалификационного экзамена вас ждет место работы и новый коллектив, где с радостью предложат выполнение обязанностей по полученной профессии.
С начала 2014 года одиннадцать человек воспользовались перспективными возможностями и уже освоили профессии охранника, администратора и парикмахера. К сентябрю планируется профессиональное обучение еще 13 пенсионеров, — сообщают в Центре занятости населения г. Тюмени и Тюменского района.
Для получения бесплатной государственной услуги пенсионеру необходимо предоставить паспорт, трудовую книжку и документ, подтверждающий назначение трудовой пенсии по старости по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204В, корп. 3. Телефоны предварительной записи: (3452) 27-36-05, 27-38-23.
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