Тюменские легкоатлеты выиграли национальную эстафету

В ряды тюменского квартета входили мастера спорта международного класса Павел Тренихин, Александр Сигаловский и Семён Голубев, а также мастер спорта Павел Савин. Они в напряжённой борьбе с мощными конкурентами показали результат 3 минуты 6,32 секунды.