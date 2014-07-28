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Тюменские легкоатлеты выиграли национальную эстафету

28 июля 2014, 15:00
Золотым результатом завершили чемпионат России легкоатлеты Тюменской области. Сибиряки в заключительный день национального первенства выиграли мужскую эстафету 4×400 метров.
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Тюмень

В ряды тюменского квартета входили мастера спорта международного класса Павел Тренихин, Александр Сигаловский и Семён Голубев, а также мастер спорта Павел Савин. Они в напряжённой борьбе с мощными конкурентами показали результат 3 минуты 6,32 секунды.

Серебряные награды получили бегуны Санкт-Петербурга (3 минуты 6,84 секунды). Бронза на счету дружины Пермского края (3.06,93).

В ходе чемпионата России легкоатлеты Тюменского Центра спортивной подготовки дважды поднимались на пьедестал почёта по итогам индивидуальных дисциплин. Это произошло на дистанции 400 метров.

Только Денис Кудрявцев завоевал серебро в барьерном беге, а на «гладком» отрезке бронзовым призёром стал Тренихин, сообщают в пресс-центре администрации Тюменской области.

Фото: http://afisha.livekuban.ru

#Новости#Спорт#Легкая атлетика#Тюмень#Катя
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