Тюменские легкоатлеты выиграли национальную эстафету

В ряды тюменского квартета входили мастера спорта международного класса Павел Тренихин, Александр Сигаловский и Семён Голубев, а также мастер спорта Павел Савин. Они в напряжённой борьбе с мощными конкурентами показали результат 3 минуты 6,32 секунды.
Серебряные награды получили бегуны Санкт-Петербурга (3 минуты 6,84 секунды). Бронза на счету дружины Пермского края (3.06,93).
В ходе чемпионата России легкоатлеты Тюменского Центра спортивной подготовки дважды поднимались на пьедестал почёта по итогам индивидуальных дисциплин. Это произошло на дистанции 400 метров.
Только Денис Кудрявцев завоевал серебро в барьерном беге, а на «гладком» отрезке бронзовым призёром стал Тренихин, сообщают в пресс-центре администрации Тюменской области.
Фото: http://afisha.livekuban.ru