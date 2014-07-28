Туроператоры «Роза ветров Мир» и «РВ МИР» прекращают свою работу

Компании, осуществляющие страхование обоих туроператоров, уведомлены о приостановке их деятельности. Они выразили готовность осуществить выплаты туристам в установленный законом срок. Туристам, находящимся в настоящий момент за пределами Российской Федерации по туристским путевкам ООО «Роза ветров Мир» и ООО «РВ Мир», будет оказана необходимая помощь и поддержка.