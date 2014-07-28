Туроператоры «Роза ветров Мир» и «РВ МИР» прекращают свою работу

25 июля туроператоры ООО «Роза ветров Мир» и ООО «РВ МИР» заявили о приостановке своей деятельности в связи с невозможностью выполнения своих обязательств перед туристами.
В сообщении, подписанном генеральным директором компаний Ириной Крюковой и размещенном на официальном сайте туроператора «Роза ветров Мир», отмечается, что ответственность обоих туроператоров застрахована и, по оценкам компании, суммы страхового покрытия достаточно для возмещения всех расходов, понесенных туристами.
Также подчеркивается, что часть туристических продуктов со стороны туроператоров полностью или частично оплачена партнерам.
Компании, осуществляющие страхование обоих туроператоров, уведомлены о приостановке их деятельности. Они выразили готовность осуществить выплаты туристам в установленный законом срок. Туристам, находящимся в настоящий момент за пределами Российской Федерации по туристским путевкам ООО «Роза ветров Мир» и ООО «РВ Мир», будет оказана необходимая помощь и поддержка.
Туристическим агентствам, имеющим действующий агентский договор с ООО «Роза ветров Мир» и ООО «РВ МИР», необходимо уведомить своих туристов о приостановке деятельности туроператора и невозможности исполнять свои обязательства по договорам о реализации туристского продукта.
Компания гарантирует, что туристам и турагентствам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка, чтобы туристы смогли как можно скорее получить возмещение стоимости туристского продукта за счет сумм финансового обеспечения, — сообщается в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Уточнить информацию по каждому туру можно по телефону +7 495 956-50-25 или в офисе туроператора по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, 11/10, стр. 4.
Фото: http://sverhnews.ru